У Києві повітряна тривога через загрозу балістики тривала майже пів години

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 12:20 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння.

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О 12:46 у Києві та області, а також на Черкащині оголосили відбій небезпеки. Натомість тривога триває у низці областей.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

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Нагадаємо, уночі 20 березня російське місто Енгельс у Саратовській області, яке розташоване на відстані близько 600 км від кордону з Україною, атакували безпілотники. Це була робота Головного управління розвідки Міноборони.

До слова, триває 756-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Найчастіше ворог атакував Новопавлівський напрямок.