Норвегія надасть близько $153 млн для закупівлі боєприпасів Україні

Торік Норвегія надала Україні близько 10 млрд крон у межах військової допомоги

Норвегія надасть кошти для закупівлі боєприпасів у межах чеської ініціативи

Норвегія виділить 1,6 млрд норвезьких крон (приблизно $153 млн) у межах чеської ініціативи закупівлі боєприпасів для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

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У заяві прем'єра також зазначено, що раніше уряд країни виділяв до 2 млрд норвезьких крон на збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості держави.

Загалом у 2023 році Норвегія надала Україні близько 10 млрд крон у межах військової допомоги у формі пожертвувань від оборонного сектору та промисловості, грантів міжнародним фондам і механізмам та навчання українського персоналу.

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Також уряд країни ухвалив низку важливих рішень щодо військової підтримки України на 2024 рік та постійно комунікує із союзниками та партнерами щодо заходів, які допоможуть задовольнити першочергові українські військові потреби.

Як повідомлялося, чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Також Зеленський відреагував на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України

Зокрема, Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Також президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тис. артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського Союзу, аби допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню РФ.

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Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

До слова, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. Також Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.