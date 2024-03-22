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Удар по Хмельницькому: мер розповів, як місто долає наслідки (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Хмельницькому: мер розповів, як місто долає наслідки (відео)
Російські загарбники вдарили по житловому масиву міста
фото: Олександр Симчишин/Telegram

Унаслідок російського обстрілу загинуло двоє людей, п’ятеро поранено

Унаслідок російської атаки по Хмельницькому найбільше зазнали серйозних пошкоджень кілька об’єктів критичної інфраструктури міста, двоє людей загинуло. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

 «Маємо значні пошкодження кількох об’єктів критичної інфраструктури. Після атаки ми мали повністю знеструмлене місто. Маючи досвід і відповідне обладнання дуже швидко відновили водопостачання і каналізаційного господарства. Загалом проблем з водопостачанням немає ніяких», – уточнив очільник міста.

Симчишин також наголосив, що відновлено теплопостачання та подача гарячої води у місті. Щоправда існують перебої з електропостачанням, на разі, заживлено понад 50% споживачів. Освітні та медичні заклади працюють без перебоїв.

Удар по Хмельницькому: мер розповів, як місто долає наслідки (відео) фото 1

Також мер Хмельницького повідомив, що попри роботу сил ППО, російські загарбники вдарили по житловому масиву міста. Загинуло двоє людей. «П’ятеро людей поранено, двоє госпіталізовано. Кілька годин тривала рятувальна операція, вдалось врятувати 21-річну дівчину», – додав мер.

Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків, пошкоджено сотні квартир у багатоповерхівках. Пошкоджено десятки автівок.

Як відомо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

Як раніше повідомляв «Главком», унаслідок російської масованої атаки у більшій частині Хмельницького була відсутня електроенергія. Як зазначається через влучання більша частина міста лишилася без електроенергії, не  їздили тролейбуси. За попередньою інформацією, є влучання у мікрорайоні Дубове.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло. 

Теги: обстріл Олександр Симчишин Хмельницкий

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