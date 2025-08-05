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Удар по Краматорську 31 липня: кількість жертв зросла 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Удар по Краматорську 31 липня: кількість жертв зросла 
Росія вдарила по Краматорську 31 липня
фото: ДСНС

Всього під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники розібрали 1685 тонн зруйнованих конструкцій

31 липня російська терористична армія атакувала п'ятиповерховий житловий будинок у Краматорську. Внаслідок удару загинуло щонайменше семеро осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Краматорську зросла кількість жертв після цинічного удару росіян 31 липня. Внаслідок атаки було зруйновано два під’їзди п’ятиповерхового житлового будинку.

«Протягом 4 серпня розібрано та вивезено 780 тонн пошкоджених конструкцій будинку, рятувальниками було вилучено з-під завалів тіло однієї особи та фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації», – йдеться у повідомленні.

Всього під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники розібрали 1685 тонн зруйнованих конструкцій та ліквідували пожежу на площі 1200 кв. м.

Також з'явилися фото наслідків удару по Краматорську.

Удар по Краматорську 31 липня: кількість жертв зросла  фото 1
Удар по Краматорську 31 липня: кількість жертв зросла  фото 2
Удар по Краматорську 31 липня: кількість жертв зросла  фото 3
Удар по Краматорську 31 липня: кількість жертв зросла  фото 4

На місці триває гасіння пожеж, зокрема, із застосуванням пожежного тактичного робота Magirus Wolf С1. Проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Удар по Краматорську 31 липня: кількість жертв зросла  фото 5

Раніше стало відомо, що одна багатоповерхівка зруйнована вщент, вибуховою хвилею пошкоджено ще близько десятка будинків.

Теги: рятувальники Донеччина ракетна атака

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