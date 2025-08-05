Удар по Краматорську 31 липня: кількість жертв зросла 

Всього під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники розібрали 1685 тонн зруйнованих конструкцій

31 липня російська терористична армія атакувала п'ятиповерховий житловий будинок у Краматорську. Внаслідок удару загинуло щонайменше семеро осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Краматорську зросла кількість жертв після цинічного удару росіян 31 липня. Внаслідок атаки було зруйновано два під’їзди п’ятиповерхового житлового будинку.

«Протягом 4 серпня розібрано та вивезено 780 тонн пошкоджених конструкцій будинку, рятувальниками було вилучено з-під завалів тіло однієї особи та фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації», – йдеться у повідомленні.

Всього під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники розібрали 1685 тонн зруйнованих конструкцій та ліквідували пожежу на площі 1200 кв. м.

Також з'явилися фото наслідків удару по Краматорську.

На місці триває гасіння пожеж, зокрема, із застосуванням пожежного тактичного робота Magirus Wolf С1. Проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Раніше стало відомо, що одна багатоповерхівка зруйнована вщент, вибуховою хвилею пошкоджено ще близько десятка будинків.