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Вибух у відділку поліції Рівного, переговори США з РФ та удар по складу «Аврори». Головне за 31 серпня 2026

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вибух у відділку поліції Рівного, переговори США з РФ та удар по складу «Аврори». Головне за 31 серпня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 31 серпня 2026 року

У будівлі поліції у Рівному стався вибух, унаслідок якого загинув правоохоронець, міністр фінансів США Скотт Бессент розпочав переговори з російською делегацією про мирний план Дональда Трампа, а російські війська атакували складські приміщення мережі магазинів «Аврора» на Київщині. «Главком» зібрав головні події дня 31 серпня.

У будівлі поліції у Рівному стався вибух

Вибух у відділку поліції Рівного, переговори США з РФ та удар по складу «Аврори». Головне за 31 серпня 2026 фото 1
фото: Національна поліція України

У Рівному стався вибух в адміністративній будівлі районного управління поліції. Внаслідок інциденту загинув один поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення.

«Поліція працює на місці вибуху в адміністративній будівлі райвідділу у Рівному. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення», – повідомили у поліції Рівненщини.

На місці працюють екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.

США та Росія обговорюють мирний план Трампа

Вибух у відділку поліції Рівного, переговори США з РФ та удар по складу «Аврори». Головне за 31 серпня 2026 фото 2
фото: Reuters

Міністр фінансів США Скотт Бессент провів зустріч із російською делегацією. Сторони обговорюють мирний план президента США Дональда Трампа для завершення війни в Україні.

Переговори відбувалися на тлі зустрічі міністрів фінансів країн «Групи двадцяти» в американському місті Ешвілл, штат Північна Кароліна.

Російську сторону на зустрічі G20 представляє міністр фінансів Антон Сілуанов. Він уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну особисто прибув на міністерську зустріч «Групи двадцяти».

Росія атакувала склад «Аврори» на Київщині

Вибух у відділку поліції Рівного, переговори США з РФ та удар по складу «Аврори». Головне за 31 серпня 2026 фото 3
скриншот із відео

Під час повітряної атаки на Київщину російські війська завдали удару по селищу Стоянка Бучанського району. За попередніми даними, зафіксовано влучання у складські приміщення мережі магазинів «Аврора». На території логістичного комплексу спалахнула пожежа, також повідомляється про руйнування будівель.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень.

Зеленський обговорив із Віткоффом і Кушнером їхній візит до України

Вибух у відділку поліції Рівного, переговори США з РФ та удар по складу «Аврори». Головне за 31 серпня 2026 фото 4
фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Сторони обговорили визначення дати візиту американських представників до України. Зеленський зазначив, що переговорні команди двох країн підтримують постійний контакт.

«Хороша телефонна розмова з представниками Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру», – повідомив Зеленський.

Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном

Вибух у відділку поліції Рівного, переговори США з РФ та удар по складу «Аврори». Головне за 31 серпня 2026 фото 5
фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Бішкеку напередодні основних заходів саміту Шанхайської організації співробітництва.

Путін та Сі прибули до Киргизстану для участі у саміті ШОС. Зустріч із китайським лідером стала першою в серії двосторонніх переговорів російського диктатора із закордонними лідерами на полях саміту.

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Теги: окупанти війна Володимир Зеленський Україна переговори

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