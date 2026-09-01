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Росія створила дешеву ракету для виснаження ППО України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія створила дешеву ракету для виснаження ППО України
Дальність такого боєприпасу становить близько 500 км, а бойова частина може важити 100–150 кг
фото з відкритих джерел

Росія планує виготовлення до 10 тис. таких ракет у 2027 році

Росія створює дешеву крилату ракету «Дань-Т», яку планують використовувати у великих кількостях. Її дальність може становити близько 500 км, а відносно низька вартість дозволяє розглядати цю зброю як додатковий інструмент для створення навантаження на українську протиповітряну оборону. Про це в коментарі РБК-Україна розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, повідомляє «Главком».

«Дань-Т» належить до класу так званих Ersatz-ракет – дешевших засобів ураження, які мають зайняти проміжне місце між ударними безпілотниками та дорогими крилатими ракетами. За оцінкою експерта, дальність такого боєприпасу становить близько 500 км, а бойова частина може важити 100–150 кг.

Однією з ключових особливостей «Дань-Т» є її ціна. Росія використовує компоненти китайського виробництва, зокрема реактивні двигуни. За словами експерта, їхня вартість становить близько $40-50 тис., а виробництво таких двигунів у Китаї вже перейшло до великосерійного рівня.

Саме можливість здешевити виробництво дозволяє Росії робити ставку на масовість. За даними відкритих джерел, Москва планує значно наростити виробництво «Дань-Т», а на 2027 рік називалися плани щодо виготовлення до 10 тис. таких ракет. Водночас ці цифри поки не мають офіційного підтвердження.

Для України поява великої кількості відносно дешевих ракет означатиме додаткове навантаження на систему ППО. Адже використання дорогих перехоплювачів проти дешевших засобів ураження створює проблему економічної ефективності оборони.

Водночас Романенко наголошує, що безпосереднім завданням «Дань-Т» є саме ураження цілей, а не виснаження ППО. Протидіяти таким цілям, за його словами, має комплексна система протиповітряної оборони, зокрема винищувальна авіація та зенітні дрони.

Поява таких боєприпасів свідчить про те, що Росія продовжує робити ставку не лише на дорогі крилаті ракети, а й на дешевші засоби, які можна виробляти значно більшими серіями. Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українські ракети «Фламінго» мають перестати бути рідкісною зброєю та стати масовим засобом ураження російських цілей вже цієї зими.

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Теги: росія системи ППО війна ракета

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