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РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури в Чернігові, поранено працівника

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури в Чернігові, поранено працівника
Унаслідок атаки є постраждалий
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок атаки поранення отримав співробітник об’єкта

Сьогодні, 11 липня, російські війська завдали удару по території Чернігова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.

«Ворогом завдано удару по об’єкту критичної інфраструктури в Чернігові. Унаслідок ворожої атаки поранення отримав співробітник об’єкта», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за попередньою інформацією, пошкоджено вікна у трьох приватних житлових будинках.

Нагадаємо, російська терористична армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Унаслідок атаки пошкоджено поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

Окупанти вдарили ракетами й по Одесі. Унаслідок цього загинули люди.

Також 11 липня росіяни вдарили по Немишлянському району Харкова. Унаслідок цього постраждали люди.

Зокрема, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.

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Теги: Чернігів війна

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