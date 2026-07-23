Коти на зупинках у Києві: реклама корму викликала хвилю «зради» в мережі

3D-фігури сплячих котів на зупинках транспорту у столиці спричинили бурхливу дискусію про «витрачання бюджету під час війни»

У Києві на дахах зупинок громадського транспорту з'явилися гігантські 3D-фігури чорно-білих котів, що спричинило суперечки у соцмережах. Частина містян сприйняла приватну рекламну кампанію як марнотратство бюджетних коштів під час війни. Про це повідомляє «Главком».

Інсталяції зі сплячими котами розмітили, зокрема, біля станцій метро «Печерська», «Палац Спорту» та в інших районах столиці. Насправді фігури є частиною комерційної рекламної кампанії відомого бренду кормів для тварин. Попри це, у соцмережах з'явилися емоційні дописи зі звинуваченнями на адресу міської влади. Зокрема, киянка Віка Козирєва обурилася появою фігур під час війни.

«Скільки ж коштує один такий котик??? Замість того, щоб купувати зброю, забезпечувати всім необхідним ЗСУ, будувати житло і надавати допомогу біженцям? Це вже гроші навіть не в асфальт закатали, а на дахи зупинок поклали! Чи війна закінчилась і всі проблеми вирішені?» – написала вона.

Інсталяції зі сплячими котами кияни помічають у різних районах міста фото: kyiv_map/Instagram

Блогерка Олена Степова також зазначила, що хоч інсталяції й гарні, але на тлі новин про загрози для столиці виглядають «моторошно».

У коментарях дописувачці швидко пояснили, що коти не мають жодного стосунку до міського бюджету Києва чи закупівель для ЗСУ, а є звичайною зовнішньою рекламою приватного бренду.

Більшість користувачів закликали не шукати «зраду» там, де її немає, та зазначили, що милі інсталяції скоріше піднімають настрій у складні часи:

«Це фото гуглиться за 2 секунди. Ви серйозно не знаєте, що таке реклама і як вона працює?» – зауважив Саша Рубан.

«Це просто реклама корму для котов. Мені, наприклад, дуже подобається і піднімає настрій», – додала Тетяна Конончик.

Поява реклами корму для тварин викликала бурхливу дискусію у мережі скриншот

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Дехто визнає, що ідея гарна, але не на часі скриншот

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Нагадаємо, торік в Україні перевірили 21 938 рекламних матеріалів – це на 14% більше, ніж у 2024 році. Після різкого скорочення в перший рік повномасштабної війни кількість перевірок рекламоносіїв поступово зростає щороку, хоча досі не досягла показників 2021-го. Водночас, попри меншу кількість перевірок порівняно з довоєнним періодом, порушень фіксують приблизно на третину більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.