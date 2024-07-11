Україна бере участь у розробці новітнього турецького винищувача 5 покоління

Але задля безпеки жодних деталей поки що не розкривають

Українські компанії допомагають у розробці винищувача KAAN TF-X

Українські компанії активно залучені до розробки новітнього турецького винищувача п’ятого покоління KAAN. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар під час брифінгу з нагоди обговорення українсько-турецьких співпраці та майбутніх ініціатив.

«У розробці перспективного винищувача п'ятого покоління KAAN допомагають українські підприємства. Частина розробників також бере участь у розробці його складових. На сьогодні ми ще не розкриваємо деталей з точки зору безпеки», – заявив дипломат.

За словами дипломата, українські підприємства взяли на себе значну частину розробки агрегатів для цього передового винищувача. Деталі про участь компаній не розголошуються з міркувань безпеки. Очікується, що KAAN TF-X стане не лише об’єктом зацікавлення Збройних Сил Туреччини, але й може сприяти розширенню співпраці з Україною у сфері виробництва безпілотників.

Крім участі в розробці винищувача, українські компанії, зокрема «Мотор Січ» та «Івченко-Прогрес», постачають двигуни для турецьких безпілотних літальних апаратів, що підкріплює динамічний розвиток військово-технічного співробітництва між країнами.

Попередні плани передбачають, що перші 20 винищувачів KAAN TF-X будуть поставлені турецьким Повітряним силам у 2028 році, з наступним збільшенням темпів виробництва до двох літаків щомісяця від 2029 року.

Ці кроки свідчать про зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною в області військової техніки та виробництва, що має великий потенціал для подальшого розвитку обох країн у сфері оборонної промисловості.

До слова, під час саміту НАТО серед ключових питань – збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

Як повідомлялося, Європейські країни, що входять до НАТО, мають проблеми з набором нових військовослужбовців і можуть зіткнутися зі складнощами при мобілізації у разі конфлікту з Росією.