Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ нарощує військову присутність біля Фінляндії: аналітики назвали причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ нарощує військову присутність біля Фінляндії: аналітики назвали причину
На території Петрозаводська з’явилися вантажівки та інша техніка
мапа: Planet Labs PBC

Аналітики попереджають про можливе майбутнє протистояння РФ з НАТО

Росія нарощує військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією, імовірно в межах ширших зусиль із розширення військової присутності та підготовки збройних сил до можливого майбутнього протистояння з НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Фінська національна телерадіокомпанія Yle опублікувала супутникові знімки, зроблені в період з червня 2024 року по жовтень 2025 року, на яких видно російське будівництво на військовій базі «Рибка» в Петрозаводську, Республіка Карелія (приблизно за 175 км від фінського кордону).

Зазначається, що територія гарнізону була в основному покинута з початку 2000 років, але 44-й армійський корпус використовуватиме цю базу. Військова база «Рибка» вже має велику авіабазу та склад обладнання.

Супутникові знімки травня та серпня 2025 року показують, що Росія також будує нове військове містечко в Кандалакші, Мурманська область (приблизно за 115 км від фінського кордону) для гарнізону Лупче-Савіно, який держава-агресорка почала будувати взимку 2024-2025 років для нової артилерійської бригади та інженерної бригади.

ISW раніше повідомляв про розширення іншої російської військової інфраструктури вздовж кордону з Фінляндією. У 2024 році Росія реорганізувала Західний військовий округ (ЗВО) та Московський військовий округ (МВО), ймовірно, з метою поліпшення стратегічного командування вздовж її північного кордону та протистояння НАТО вздовж фінського кордону.

«У рамках цих зусиль російське військове командування також сформувало 44-ту АК у ЗВД у 2024 році. Російські офіційні особи, включаючи диктатора Володимира Путіна, раніше безпосередньо погрожували Фінляндії, зокрема використовуючи риторику, яку Росія застосовувала для неправдивого виправдання свого вторгнення в Україну», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе заявив, що Росія може атакувати країни НАТО протягом найближчих двох-трьох років, а Німеччина у такому разі стане ключовим елементом оборони Альянсу. 

До слова, НАТО зафіксувало посилення спільної військової присутності РФ і КНР в Арктиці. Посилення співпраці між Росією та Китаєм в Арктиці є джерелом занепокоєння для Північноатлантичного альянсу, заявив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. 

Читайте також:

Теги: військові ISW росія Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війну так чи інакше відчувають усі
Росіяни увімкнули режим тотальної війни, бо не мають часу
16 сiчня, 10:10
Литва розглядає можливість розміщення своїх військових в Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди
Литва допустила направлення своїх військових в Україну після досягнення миру
8 сiчня, 04:26
Російський диктатор раніше казав, що не збирається нападати на країни ЄС після України
За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю проти Європи – заява ексрадника Путіна
16 сiчня, 01:31
ЗСУ атакували нафтові об'єкти та склади БпЛА окупантів
ЗСУ атакували нафтові об'єкти та склади БпЛА окупантів
20 сiчня, 01:27
Лавров заявив, що це нібито Європа готує війну проти РФ
Лавров накинувся на європейських лідерів із новими звинуваченнями
20 сiчня, 15:53
Обидва типи літаків є одними з ключових у тактичній авіації росії та регулярно залучаються до бойових операцій проти України
Росія втратила літаки Су-30 і Су-34
28 сiчня, 23:07
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
5 сiчня, 09:09
Зеленський наголосив, що українська армія могла б стати основою майбутніх об’єднаних сил Європи
Президент зробив заяву про участь ЗСУ в об’єднаних силах Європи
23 сiчня, 10:58
Губернієв: Я був, є і буду зі своєю країною, з Росією
Пропагандист Губернієв відреагував на запровадження проти нього санкцій ЄС
29 сiчня, 17:26

Соціум

РФ нарощує військову присутність біля Фінляндії: аналітики назвали причину
РФ нарощує військову присутність біля Фінляндії: аналітики назвали причину
Польський залізничник підтримав удар Росії по потягу на Харківщині
Польський залізничник підтримав удар Росії по потягу на Харківщині
Папа Римський закликав до миру напередодні Олімпіади
Папа Римський закликав до миру напередодні Олімпіади
П’ятирічного хлопчика, затриманого агентами ІСЕ, звільнено з-під варти
П’ятирічного хлопчика, затриманого агентами ІСЕ, звільнено з-під варти
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
Росіян у Московській області скосила рідкісна хвороба
Росіян у Московській області скосила рідкісна хвороба

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua