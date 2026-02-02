РФ нарощує військову присутність біля Фінляндії: аналітики назвали причину

На території Петрозаводська з’явилися вантажівки та інша техніка

Аналітики попереджають про можливе майбутнє протистояння РФ з НАТО

Росія нарощує військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією, імовірно в межах ширших зусиль із розширення військової присутності та підготовки збройних сил до можливого майбутнього протистояння з НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Фінська національна телерадіокомпанія Yle опублікувала супутникові знімки, зроблені в період з червня 2024 року по жовтень 2025 року, на яких видно російське будівництво на військовій базі «Рибка» в Петрозаводську, Республіка Карелія (приблизно за 175 км від фінського кордону).

Зазначається, що територія гарнізону була в основному покинута з початку 2000 років, але 44-й армійський корпус використовуватиме цю базу. Військова база «Рибка» вже має велику авіабазу та склад обладнання.

Супутникові знімки травня та серпня 2025 року показують, що Росія також будує нове військове містечко в Кандалакші, Мурманська область (приблизно за 115 км від фінського кордону) для гарнізону Лупче-Савіно, який держава-агресорка почала будувати взимку 2024-2025 років для нової артилерійської бригади та інженерної бригади.

ISW раніше повідомляв про розширення іншої російської військової інфраструктури вздовж кордону з Фінляндією. У 2024 році Росія реорганізувала Західний військовий округ (ЗВО) та Московський військовий округ (МВО), ймовірно, з метою поліпшення стратегічного командування вздовж її північного кордону та протистояння НАТО вздовж фінського кордону.

«У рамках цих зусиль російське військове командування також сформувало 44-ту АК у ЗВД у 2024 році. Російські офіційні особи, включаючи диктатора Володимира Путіна, раніше безпосередньо погрожували Фінляндії, зокрема використовуючи риторику, яку Росія застосовувала для неправдивого виправдання свого вторгнення в Україну», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе заявив, що Росія може атакувати країни НАТО протягом найближчих двох-трьох років, а Німеччина у такому разі стане ключовим елементом оборони Альянсу.

До слова, НАТО зафіксувало посилення спільної військової присутності РФ і КНР в Арктиці. Посилення співпраці між Росією та Китаєм в Арктиці є джерелом занепокоєння для Північноатлантичного альянсу, заявив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.