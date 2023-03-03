Україна придумала, як захистити енергооб'єкти від атак РФ

Для захисту енергооб’єктів в Україні будуватимуть підземні укриття

В Україні посилять захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації від ворожих атак. Вже підготовлені проєкти, які реалізовуватимуться протягом року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Протягом весни-літа, ми вже розробили відповідні проєкти захисту від бетонних шелтерів, до заглиблення на достатній рівень, щоб ракети не могли пошкодити розподільчу мережу підстанцій. Ми цю роботу будемо робити протягом року, готуючись до наступного опалювального сезону», – пояснив прем'єр.

Також, за словами Шмигаля, передбачається підвищення захисту електростанцій. На них облаштовуються системи протиповітряної та протиракетної оборони, що дали змогу цієї зими захистити їх від російських атак.

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Раніше повідомлялося, що Україна уже найближчим часом планує вирішити питання забезпечення електроенергією Одеського регіону, що в перспективі дозволить поновити експорт електроенергії.

До слова, США вражені, як швидко українці відновлюють електромережі після російських атак.