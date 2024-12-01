«Дискредитує перед міжнародними партнерами». Державний орган покарав у суді відомого генерала

Сергій Кривонос звинуватив Держаудитслужбу у брехні

Печерський районний суд Києва задовольнив позов Державної аудиторської служби до генерала Сергія Кривоноса про захист ділової репутації і зобов’язав спростувати недостовірну інформацію. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

На думку суду, недостовірними є відомості, які військовий озвучив в ефірі каналу «Прямий» та в інтерв’ю виданню «Україна молода» навесні 2024 року. Зокрема, Сергій Кривонос звинуватив Держаудитслужбу «у наглій брехні». За його словами, на офіційному сайті держоргану було виставлено результати аудиту і договори оборонного конструкторського бюро «Луч», «де безпосередньо було видно все коло суміжників... де були вказані всі юридичні адреси».

«Тут стовідсотково пані Басалаєва разом зі своєю потужною командою, там не всі негідники, але між тим в мене певні люди викликають запитання, вони виклали на поверхню все те, що взагалі не мусило викладатися», – наголосив Кривонос і попросив СБУ відреагувати на витівку аудиторів.

В інтерв’ю виданню «Україна молода» генерал знову «наїхав» на Держаудитслужбу за розголошення чутливої інформації, яка грає на руку окупантів. «Що заважає нам, скажімо, будувати патронні заводи на території України? Кажуть, туди можуть прилетіти російські ракети. Звичайно, можуть, але після того, як там побуває державна аудиторська служба. Маю на увазі випадок, що трапився з конструкторським бюро «Луч». Там усе було добре, поки туди не сунув носа аудит», – зазначив Сергій Кривонос.

До суду Держаудитслужба принесла висновок експертів Київського науково-дослідного інституту експертиз, які провели комплексне лінгвістичне (семантико-текстуальне) та комп’ютерно-технічне дослідження в інтерв’ю Сергія Кривоноса каналу «Прямий». На думку експертів, у висловлюваннях гостя студії міститься інформація негативного характеру щодо Державної аудиторської служби України у формі фактичних тверджень.

Крім цього, позивач надав суду дані про те, що ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Міноборони, яка охоплювала січень-грудень 2022 року, проводилася на підставі звернень до Держаудитслужби тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова і Служби безпеки. За матеріалами вказаної ревізії було порушено 17 кримінальних проваджень.

Що стосується ревізії державного конструкторського бюро «Луч», то аудитори провели зустрічну звірку, у тому числі калькуляції ціни за контрактами, укладеними з Міністерством оборони впродовж 2022 року. Після цього Держаудитслужба вирішала провести окрему ревізію КБ «Луч» за 2021-червень 2023 років. Однак оборонне підприємство не надало для аналізу в повному обсязі контрактів з Міноборони.

«Отже, захід державного фінансового контролю є таким, що не відбувся, а тому суд приходить до висновку про те, що інформація, яку розголошує Сергій Кривонос у згаданих інтерв`ю не відповідає дійсності, тобто є недостовірною», – сказано у постанові суду.

Також Феміда наголосила: Держаудитслужба публікує на своїй вебсторінці плани роботи, плани заходів державного фінансового контролю. Такі плани не містять інформації про адреси, коди, координати, виробництво, що могла би безпосередньо або опосередковано вказувати на місцезнаходження або предмет виробництва підконтрольної установи. Матеріали про результати заходів державного фінансового контролю, підконтрольних установ в оборонно-промислового комплексу, Держаудитслужбою не оприлюднюються.

У підсумку суд дійшов висновків, що спірна інформація (конкретні висловлювання генерала) «не відповідає дійсності та в негативному контексті відображає стан речей…, дискредитує Держаудитслужбу перед міжнародними партнерами, в той час коли Держаудитслужба виконує важливі завдання визначені для України в рамках фінансових зобов`язань країни перед ЄС, є єдиним органом влади який визначено відповідальним за здійснення контролю видатків в рамках фінансового інструменту Ukraine Facility».

Іще суд погодився з тим, що поширення відповідачами (Сергієм Кривоносом, каналом «Прямий» і виданням «Україна молода») недостовірної та неправдивої інформації «руйнує позитивний образ державної установи в очах суспільства та відлякує їх».

Варто додати: представник каналу «Прямий» намагався довести у суді, що Держаудитслужба є публічною особою, а тому є відкритою для суворої критики і пильного нагляду громадськості й межа допустимої критики щодо таких осіб є значно ширшою. Проте суд у цьому випадку вважав подібні твердження такими, що «налаштовують суспільство проти законних повноважень державних органів, спрямованих на захист національних інтересів України, що є неприпустимим в умовах військового стану».

Таким чином, суд зобов’язав генерала Кривоноса публічно спростувати вказану недостовірну інформацію після набрання чинності рішення суду. Окремо Феміда розпорядилася стягнути з військового та каналу «Прямий» по 50 грн з кожного як моральну шкоду на користь Держаудитслужби.

Також Кривонос і канал мають компенсувати по 7,19 тис. грн кожен понесені судові витрати аудитслужбою (сюди входять судовий збір і замовлення експертизи).

Рішення Печерського райсуду може бути оскаржено до апеляційного суду протягом 30 днів.