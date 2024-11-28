Нідерланди приєдналися до ініціативи розробки далекобійних ракет

Для стримування російської агресії європейським країнам потрібні ракети великої дальності

Нідерланди вирішили приєднатися до французької ініціативи щодо розробки далекобійних ракет. Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс написав у соцмережі X.

«Для стримування російської агресії європейським країнам потрібні ракети великої дальності. У Парижі я оголосив, що Нідерланди також хочуть взяти участь у французькій ініціативі щодо розробки далекобійних ракет (ELSA)», – йдеться у інформації.

фото: Рубен Брекельманс

Брекельманс додав, що разом із п'ятьма партнерами – Німеччиною, Італією, Польщею, Великобританією, Швецією, «ми хочемо зробити більше в Європі».

фото: Рубен Брекельманс

До слова, Україна може використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 на території Росії. Це дозволено робити в російському повітряному просторі. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Нагадаємо, у Нідерландах зростає напруга у центрах проживання для українців, які приїхали до країни через повномасштабне вторгнення Росії. Зазначається, що опитування, проведене серед 25 найбільших муніципалітетів, де живуть українські біженці, показало: перенаселеність та відсутність приватності призводять до суперечок, тривоги та ментальних проблем серед мешканців. Повідомляється, що центри для біженців зазвичай розташовані у колишніх офісах, готелях чи соцбудинках для літніх людей. Тісні умови проживання, тривалий спільний побут викликають напруження між сусідами.