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Нідерланди приєдналися до ініціативи розробки далекобійних ракет

Ірина Бура
glavcom.ua
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Нідерланди приєдналися до ініціативи розробки далекобійних ракет
фото: Рубен Брекельманс

Для стримування російської агресії європейським країнам потрібні ракети великої дальності

Нідерланди вирішили приєднатися до французької ініціативи щодо розробки далекобійних ракет. Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс написав у соцмережі X.

«Для стримування російської агресії європейським країнам потрібні ракети великої дальності. У Парижі я оголосив, що Нідерланди також хочуть взяти участь у французькій ініціативі щодо розробки далекобійних ракет (ELSA)», – йдеться у інформації.

Нідерланди приєдналися до ініціативи розробки далекобійних ракет фото 1
фото: Рубен Брекельманс

Брекельманс додав, що разом із п'ятьма партнерами – Німеччиною, Італією, Польщею, Великобританією, Швецією, «ми хочемо зробити більше в Європі».

Нідерланди приєдналися до ініціативи розробки далекобійних ракет фото 2
фото: Рубен Брекельманс

До слова, Україна може використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 на території Росії. Це дозволено робити в російському повітряному просторі. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Нагадаємо, у Нідерландах зростає напруга у центрах проживання для українців, які приїхали до країни через повномасштабне вторгнення Росії. Зазначається, що опитування, проведене серед 25 найбільших муніципалітетів, де живуть українські біженці, показало: перенаселеність та відсутність приватності призводять до суперечок, тривоги та ментальних проблем серед мешканців. Повідомляється, що центри для біженців зазвичай розташовані у колишніх офісах, готелях чи соцбудинках для літніх людей. Тісні умови проживання, тривалий спільний побут викликають напруження між сусідами.

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Теги: росія окупанти міністр війна Нідерланди Україна біженці ворог балістичні ракети

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