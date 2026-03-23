Аеропорт Санкт-Петербурга скасував понад 60 рейсів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Аеропорт Санкт-Петербурга скасував понад 60 рейсів
На летовищах Росії скасовуються десятки рейсів
фото з відкритих джерел

Атака українських дронів паралізувала роботу аеропортів в Росії

Масштабна атака українських безпілотників на Ленінградську область спричинила справжній хаос у транспортній системі регіону. Окрім повної зупинки нафтових портів, під ударом опинився і петербурзький аеропорт «Пулково», де зафіксовано рекордні затримки та скасування рейсів. Про це повідомляє російська служба BBC із посиланням на Мінтранс Росії, інформує «Главком».

Після заровадження в неділю плану «Килим» через загрозу безпілотників, головний аеропорт Санкт-Петербурга фактично припинив нормальне функціонування. За даними сервісу FlightRadar24, у неділю в аеропорту було затримано 128 рейсів (38% від усіх вильотів та прильотів), а в понеділок – 109 (29%).

У телеграм-каналі аеропорту повідомляється, що 87 рейсів на виліт затримуються більш як на дві години.

«Главком» повідомляв, що українські безпілотники цієї ночі атакували Ленінградську область Росії. Під удар потрапив морський порт у Приморську, який є одним із найбільших експортних терміналів Росії на Балтійському морі.

Також Сили оборони уразили важливі об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Зокрема, під удар українських сил потрапив нафтопереробний завод «Башнефть-Уфанефтехим» в Уфі.

Зазначається, що нафтопереробний завод є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6–8 млн тонн на рік. НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км.

Об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури РФ забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, що використовуються для потреб окупаційної армії. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня Ленінградська область РФ опинилась під масованою атакою дронів. Внаслідок атаки безпілотників уражено об’єкт паливної інфраструктури в порту Приморськ.

Порт Приморськ є одним із найбільших нафтових терміналів Росії на Балтійському морі. Потужність його трубопровідної системи становить до 75 млн тонн нафти на рік.

До слова, надходження до федерального бюджету Росії від податків на нафту і газ у березні можуть скоротитися на 52% – до 520 млрд рублів порівняно з аналогічним місяцем 2025 року.

Аеропорт Санкт-Петербурга скасував понад 60 рейсів
Аеропорт Санкт-Петербурга скасував понад 60 рейсів
