Українські військові більше не навчатимуться за кордоном: Генштаб пояснив причину

Іноземні інструктори не завжди мають актуальний бойовий досвід, який відповідає сучасним умовам війни в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ розглядають можливість зосередити підготовку українських військовослужбовців безпосередньо на території України. Усе через те, що західні інтруктуори «відірвані від реальності». Як інформує «Главком», про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу Євген Межевікін.

За його словами, таке рішення пов’язане з тим, що іноземні інструктори не завжди мають актуальний бойовий досвід, який відповідає сучасним умовам війни в Україні.

«Вони відірвані від наших реалій, від поточних бойових дій», – пояснив він.

Водночас у Генштабі підкреслюють, що робота над удосконаленням підготовки триває, зокрема й у співпраці з міжнародними партнерами.

Окремо зазначається, що ініціативу щодо перенесення основної частини навчання в Україну підтримала Велика Британія, яка запропонувала зосередити підготовку в окремих центрах, щоб підвищити її ефективність і уникнути розпорошення ресурсів.

