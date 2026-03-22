Українські військові більше не навчатимуться за кордоном: Генштаб пояснив причину

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Українські військові будуть опановувавти воєнну науку вдома
Іноземні інструктори не завжди мають актуальний бойовий досвід, який відповідає сучасним умовам війни в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ розглядають можливість зосередити підготовку українських військовослужбовців безпосередньо на території України. Усе через те, що західні інтруктуори «відірвані від реальності». Як інформує «Главком», про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу Євген Межевікін.

За його словами, таке рішення пов’язане з тим, що іноземні інструктори не завжди мають актуальний бойовий досвід, який відповідає сучасним умовам війни в Україні.

«Вони відірвані від наших реалій, від поточних бойових дій», – пояснив він.

Водночас у Генштабі підкреслюють, що робота над удосконаленням підготовки триває, зокрема й у співпраці з міжнародними партнерами.

Окремо зазначається, що ініціативу щодо перенесення основної частини навчання в Україну підтримала Велика Британія, яка запропонувала зосередити підготовку в окремих центрах, щоб підвищити її ефективність і уникнути розпорошення ресурсів.

Раніше українські морські дрони Magura V5 продемонстрували приголомшливу ефективність на міжнародних навчаннях НАТО REPMUS 24, що проходили біля узбережжя Португалії. Під час моделювання бойової ситуації українські безпілотники змогли «потопити» великий ворожий корабель, роль якого виконував сучасний фрегат однієї з країн Альянсу.

Також «Главком» писав, що масштабні військові навчання НАТО в Естонії виявили серйозні вразливості Альянсу у війні нового покоління із масовим застосуванням безпілотників. Українські військові застосували систему управління полем бою «Дельта», яка в реальному часі збирає розвіддані, аналізує їх із використанням штучного інтелекту та координує удари. Це дозволяє швидко створювати так званий «ланцюжок знищення» – від виявлення цілі до удару за лічені хвилини.

Читайте також

Тріумф «Однієї битви за іншою» та політичні маніфести: підсумки премії BAFTA
Тріумф «Однієї битви за іншою» та політичні маніфести: підсумки премії BAFTA
22 лютого, 23:14
Мін’юст США висунув обвинувачення екс-пілоту за роботу з ВПС Китаю
США заарештували колишнього пілота F-35 за підозрою у співпраці з Китаєм
27 лютого, 04:00
Кабмін посилює контроль за прогулами: якщо дитина не ходить до школи — інформація надходитиме до поліції
Посилення контролю за прогулами у школах. Експерт пояснив, що не так із рішенням Кабміну
27 лютого, 09:55
Бойові виплати за січень: Міноборони повідомило, коли їх очікувати
Бойові виплати за січень: Міноборони повідомило, коли їх очікувати
25 лютого, 19:36
Під час роботи на Східному напрямку Сирський відзначив військовослужбовців
Сирський повідомив, скільки військових отримали відзнаки за час великої війни
26 лютого, 18:10
Чотири людини отримали поранення
Іранський БпЛА атакував нафтовий танкер Skylight під прапором Палау
1 березня, 14:32
Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу
Флот США може взяти під охорону танкери в Ормузькій протоці
13 березня, 01:39
Під Черніговом БпЛА вибухнув поблизу блокпоста
Дрон атакував блокпост біля Чернігова, є загиблий та поранені серед військових (оновлено)
15 березня, 14:27
Індія забезпечила транзит двох державних танкерів зі скрапленим газом і веде переговори з Іраном про пропуск інших суден
Індія відправила війська для захисту своїх танкерів в Ормузькій протоці – Bloomberg
18 березня, 16:54

Як змусити Росію до миру: Жорін розповів, що може змінити тон розмов на переговорах
Як змусити Росію до миру: Жорін розповів, що може змінити тон розмов на переговорах
ЗСУ збили новий рідкісний дрон росіян: що про нього відомо (фото)
ЗСУ збили новий рідкісний дрон росіян: що про нього відомо (фото)
Як змінити ситуацію на фронті: військовий назвав головні виклики для України
Як змінити ситуацію на фронті: військовий назвав головні виклики для України
Під час російської атаки загинула юна провідниця поїзда: що відомо
Під час російської атаки загинула юна провідниця поїзда: що відомо
Українські військові більше не навчатимуться за кордоном: Генштаб пояснив причину
Українські військові більше не навчатимуться за кордоном: Генштаб пояснив причину
Росія розпочала новий масштабний наступ на Донеччині: оцінка ISW
Росія розпочала новий масштабний наступ на Донеччині: оцінка ISW

Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Сьогодні, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
20 березня, 10:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
