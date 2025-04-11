Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент звернувся до Заходу з Кривого Рогу: Україна потребує систем Patriot

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Президент звернувся до Заходу з Кривого Рогу: Україна потребує систем Patriot
Зеленський: Сьогодні я говорю з вами з Кривого Рогу. Це місто живе в умовах майже постійної повітряної тривоги
колаж: glavcom.ua

Зеленський пояснив, що без сили, яка буде спрямована проти РФ, Кремль не зможе реалізувати будь-які пропозиції щодо миру

Україна негайно потребує додаткових десять одиниць зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot, оскільки це допоможе ефективніше захищатись від балістичних загроз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента Володимира Зеленського під час відеозвернення до учасників засідання «Рамштайн».

Як нагадав Зеленський, сьогодні, 11 квітня, виповнюється рівно місяць відтоді, як Російська Федерація (РФ) відхилила пропозицію Вашингтона щодо повного й безумовного припинення вогню. Відповідний крок Москви зробив абсолютно зрозумілим те, що країна-терорист Росія є єдиною причиною повномасштабної війни.

Зеленський додав, що без сили, яка буде спрямована проти РФ, Кремль не матиме волі реалізувати будь-які реалістичні та ефективні пропозиції щодо миру.

«Сьогодні я говорю з вами з Кривого Рогу. Це місто живе в умовах майже постійної повітряної тривоги – через безпілотники або російські ракети. Найнебезпечніша загроза – це балістичні ракети. Коли виникає балістична загроза, у людей є лише кілька хвилин, щоб дістатися до укриття», – заявив президент.

Зеленський нагадав, що лише нещодавно Росія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою, яка вбила 19 людей. Серед загиблих – дев'ятеро дітей.

Президент зауважив, що саме Patriot можуть ефективно захистити від балістичних загроз й додав, що Україна змушена переміщати наявні в неї системи для тимчасового захисту різних міст. Водночас вихід з ладу хоча б однієї системи - означає втрачені життя.

«У Росії вважають це своєю перевагою – можливістю бути терористичною державою. І ми повинні забрати цю здатність – їхню віру в те, що до вбивства можна ставитися легковажно. Я прошу вас зосередитися насамперед на протиповітряній обороні для України. Ми дійсно потребуємо цього. Десять систем Patriot – вільний світ їх має», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідав Кривий Ріг та вшанував загиблих від удару РФ. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних ресурсах президента.

«Кривий Ріг. Звичайний міський район. Навколо житлові будинки, тільки цивільна забудова. Вшанував памʼять загиблих людей. Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців. Всім у світі варто не забувати так само, що для Росії людське життя не варте нічого. Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор», – йдеться у дописі очільника держави.

Так, Володимир Зеленський і начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оглянули місце удару. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога
Зеленський розповів про фронт на Курщині та Білгородщині
7 квiтня, 21:20
Зеленський обіцяв, що комунікуватиме із суспільством, якщо нова угода про корисні копалини буде містити «ризиковані речі»
FT: Зеленський наказав розслідувати витік секретної інформації стосовно угоди з США
5 квiтня, 16:27
Міністр фінансів США розкритикував радників президента, заявивши, що вони не дають йому хороших порад
Міністр фінансів США розкритикував радників Зеленського
5 квiтня, 12:27
Український лідер вважає, що якби російський диктатор не порушував обіцянок, то давно б вдалося досягнути припинення вогню
Усі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами – президент
4 квiтня, 21:29
Український лідер анонсував першу зустріч країн, які готові розмістити військовий контингент на території України
Зеленський анонсував переговори про іноземний військовий контингент
1 квiтня, 21:44
Зеленський: Росія вбиває щодня й затягує цю війну
Зеленський прокоментував російські удари про містах України
27 березня, 00:26
Президент зазначив, що українці «дуже емоційні, і коли справа доходить до нашого почуття гідності, свободи, демократії, наші люди повстають і об’єднуються»
Суперечка у Білому домі. Зеленський пояснив свої емоції
24 березня, 15:54
Віткофф прокоментував зустрічі американської делегації з українцями й росіянами в Саудівській Аравії
Віткофф вважає, що Путін хоче миру
23 березня, 19:47
Вихід Сполучених Штатів з ICPA, нова допомога від Євросоюзу. Головне за 17 березня
Вихід Сполучених Штатів з ICPA, нова допомога від Євросоюзу. Головне за 17 березня
17 березня, 21:34

Політика

Країни-партнери створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться
Країни-партнери створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться
У Києві та низці областей тривога тривала пів години
У Києві та низці областей тривога тривала пів години
Президент звернувся до Заходу з Кривого Рогу: Україна потребує систем Patriot
Президент звернувся до Заходу з Кривого Рогу: Україна потребує систем Patriot
Росія визнала іноагентом першого главу МЗС Андрія Козирєва, який засуджує дії Кремля
Росія визнала іноагентом першого главу МЗС Андрія Козирєва, який засуджує дії Кремля
Поклав руку на серце і привітався: Віткофф зустрівся з Путіним у Москві
Поклав руку на серце і привітався: Віткофф зустрівся з Путіним у Москві
США обрали нового главу Обʼєднаного комітету начальників штабів: що про нього відомо
США обрали нового главу Обʼєднаного комітету начальників штабів: що про нього відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
28K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків
27K
20 тис. грн і триразове харчування. Військовий розповів, які пільги є у співробітників ТЦК
22K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
12K
Лютововк воскрес? Що не так з науковою сенсацією, яка потрясла світ

Новини

11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua