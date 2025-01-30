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«Зоряні війни» Трампа: ЗМІ розкрили сенсаційні таємниці «Залізного купола» для США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Зоряні війни» Трампа: ЗМІ розкрили сенсаційні таємниці «Залізного купола» для США
Трамп має амбітний план щодо нової системи оборони для США
фото із відкритих джерел

Система ПРО «Залізний купол» зможе знищити ядерну зброю лазерами

 

Нова система протиракетної оборони (ПРО) «Залізний купол Америки», що розробляється США, передбачає розгортання засобів перехоплення в космічному просторі, оснащених лазерами для знищення ядерної зброї. Про це пише газета Financial Times.

Президент США Дональд Трамп дав доручення міністру оборони Піту Гегсету, як повідомлялося раніше, протягом 60 днів подати проєкт і план розгортання новітньої системи протиракетної оборони. Глава Білого дому назвав її «Залізним куполом Америки» на знак поваги до знаменитої системи ППО Ізраїлю.

Однак бачення Трампом «системи ПРО наступного покоління», включаючи космічні лазери, насправді набагато ближче до так званої програми 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004) «Зоряні війни», запущеної в 1983 році в розпал холодної війни.

Розробка свого роду «Зоряних війн 2.0» коштуватиме сотні мільярдів доларів. Технологічні проблеми, з якими стикається проєкт, є величезними, констатують експерти з ядерної енергії. Вони також попередили, що ця ініціатива може підштовхнути Китай і Росію до ухвалення контрзаходів, які зведуть нанівець її можливості.

Запропонована Трампом система, за оцінками фахівців, надзвичайно дорога та складна за її технічним рівнем. Згідно з указом Трампа, передбачається розгортання «космічних перехоплювачів» – мережі супутників, деякі з яких оснащені лазерами. Одночасно буде розроблено ще один рівень перехоплювачів на меншій висоті на випадок, якщо лазери вийдуть з ладу.

Аналітики стверджують, що створення непроникного протиракетного щита космічного базування практично неможливе. «Чарівної гарантії безпеки не існує», – наводить журналісти слова провідного експерта з ракет у вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Тома Карако.

Для виявлення, перехоплення та знищення балістичних ядерних ракет на так званій фазі розгону, протягом трьох-п'яти хвилин до виходу на орбіту, потрібні лазерні промені, здатні вражати мету на відстані сотні кілометрів. Нині такої технології немає.

За словами фахівця з ракет з дослідницького центру Oslo Nuclear Project Фабіана Хоффмана, для живлення супутників, оснащених лазерами знадобляться міні-реактори або, можливо, вдосконалена система сонячних панелей.

«Це вимагатиме масштабних досліджень та інвестицій, що неможливо здійснити в короткі терміни», – додав Хоффманн.

Раніше Трамп заявив, що його адміністрація розпочне виробництво та розгортання тактичних систем протиракетної оборони «Залізний купол» на території Сполучених Штатів. Таку заяву він зробив під час свого виступу на мітингу перед прихильниками на спортивній арені Capital One у Вашингтоні.

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Теги: Дональд Трамп технології перехоплення тероборона системи ППО

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