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Севастополь залишився без світла після нічних вибухів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Севастополь залишився без світла після нічних вибухів
У Севастополі після нічного обстрілу зникло світло, стоять тролейбуси
фото: Кримський вітер

У деяких районах Севастополя немає не лише світла, а й води.

Після серії нічних вибухів значна частина тимчасово окупованого Севастополя перебуває без електропостачання. Про це повідомляє Телеграм-канал «Кримський вітер».

«Значна частина Севастополя буде без електропостачання – так діють «уламки БПЛА» під час падіння на електропідстанцію 330 кВ», - йдеться в дописі.

Також повідомляється, що у зв'язку з «підбиттям» електропідстанції у Севастополі спостерігаються збої у роботі тролейбусів.

«Кримський вітер» також повідомляє із посиланням на підписників каналу, що в деяких районах Севастополя немає не лише світла, а й води.

Натомість, у так званому «Крименерго» повідомляють, що у низці населених пунктів будуть відключенні лінії електропередач нібито через планові роботи.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 травня у тимчасово окупованому Криму прозвучали вибухи.

Ближче до опівночі в Криму повідомляли про звуки вибухів в Джанкойському районі. Пізніше стало відомо, що в Балаклаві зникло світло, хоча вуличні ліхтарі горять. У мережі припускають, що Балаклавська ТЕС може бути об'єктом атаки.

Теги: Крим Севастополь енергетика

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