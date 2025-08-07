Головна Країна Суспільство
Начальник СІЗО, де катували українську журналістку, отримав підозру за статтею про воєнні злочини

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Начальник СІЗО, де катували українську журналістку, отримав підозру за статтею про воєнні злочини
Українську журналістку Вікторію Рощину затримали на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапували до ізолятора у Таганрозі
Розслідування довело, що начальник СІЗО особисто віддавав накази підлеглим щодо застосування фізичного та морального тиску на журналістку

Слідчі оголосили про підозру колишньому очільнику слідчого ізолятора №2 у Таганрозі Ростовської області Росії, під керівництвом якого діяла система жорстокого поводження з незаконно утримуваними громадянами України. Про це пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Серед потерпілих від репресивного поводження, як повідомляється, була відома українська журналістка Вікторія Рощина, затримана російськими військовими на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапована до цього ізолятора.

Жінка зазнала системних катувань, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі, а також була позбавлена можливості спати чи сидіти вдень. Окрім цього, застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи. 

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку та сприяння Головного управління розвідки Міністерства оборони України, задокументували обставини злочину, зібрали свідчення свідків, відновили хронологію незаконного переміщення та утримання потерпілої, а також зафіксували порушення міжнародного гуманітарного права.

Розслідування довело, що ці злочини були організовані умисно: начальник СІЗО особисто віддавав накази підлеглим щодо застосування фізичного та морального тиску на журналістку. Усвідомлюючи її цивільний статус і захист, гарантований міжнародним гуманітарним правом, він свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів. 

Дії фігуранта кваліфіковано як воєнний злочин відповідно до міжнародних стандартів.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. 

В офісі генпрокурора України повідомили, що за вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.

Востаннє рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня 2023 року. Також родина зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

10 жовтня 2024 року офіційно стало відомо про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. В Україну  тіло журналістки повернули наприкінці лютого. На тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму. Також стало відомо, що тіло Вікторії Рощиної було повернено в Україну без деяких органів.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

