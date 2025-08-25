Головна Світ Політика
Російські силовики затримали заступника губернатора Курщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Російські силовики затримали заступника губернатора Курщини
Базаров перейшов на роботу в Курську область у лютому 2025 року
фото з відкритих джерел

Російські правоохоронці розслідують справу, яка стосується будівництва оборонних споруд

У Курській області було затримано заступника губернатора Курської області Володимира Базарова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Курщини Олександра Хінштейна.

За словами посадовця, щодо Базарова тривають слідчі дії, які повʼязані з його попереднім місцем роботи в Білгородській області. Чиновник був заступником губернатора з будівництва, тому слідчі дії стосуються будівництва оборонних споруд.

Водночас очільник Курщини відмовився коментувати розслідування. «Жодних оцінок давати не буду, та й не можу, оскільки не володію білгородською ситуацією», – написав Хінштейн.

Як відомо, Базаров перейшов на роботу в Курську область у лютому 2025 року. До цього він був віцегубернатором Білгородської області, де також курував сфери транспорту і будівництва. Ще раніше Базаров обіймав посаду заступника губернатора – голови уряду анексованого Севастополя, а до цього працював в адміністрації Сургута.

Раніше повідомлялося, що колишній губернатор Курщини та ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Це сталося після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку. Однак згодом стало відомо, що чиновника знайшли мертвим у кущах, а помер він значно раніше, ніж про це стало відомо. Старовойт очолював Курську область з 16 вересня 2019 року до 14 травня 2024 року.

До слова, дивні смерті і самогубства російських чиновників стали буденністю в Росії після початку повномасштабної війни з Україною. Помер заступник начальника відділу управління майном агентства залізничного транспорту Мінтрансу Росії Олексій Корнійчук. Попередня причина смерті, за даними пропагандистів, – зупинка серця. Зазначається, що під час наради в будівлі Мінтрансу в Москві Корнійчук різко підвівся, після чого впав на підлогу і помер. Йому було 42 роки.

