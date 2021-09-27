Влада Нью-Йорку пригрозила звільненням невакцинованим медикам

Виключенням може бути лише пред’явлення довідки від лікаря, що вакцина протипоказана

У штаті Нью-Йорк невакцинованими лишаються близько 70 тис. працівників медичних закладів

Губернаторка Нью-Йорку Кейті Гокул розглядає можливість залучення Національної гвардії і медиків з інших штатів, щоб заповнити кадровий дефіцит в лікарнях, якщо не всім медикам вдасться до понеділка пройти обов'язкове щеплення від коронавірусу. Про це повідомляє «Голос Америки».

Вона заявила, що її план передбачає оголошення надзвичайного стану у штаті, і це дозволить збільшити надходження медпрацівників з інших штатів, країн або тих, хто пішов на пенсію.

За словами Гокул, штат вивчає можливість залучення військових Національної гвардії, які мають медичну підготовку, для укомплектування лікарень та інших медичних закладів.

У штаті Нью-Йорк невакцинованими лишаються близько 70 тис. працівників, це практично 16% з усіх 450 тис. співробітників медичних закладів.

Свій план медичного забезпечення штату вона оголосила на фоні широкого конфлікту між лідерами американських штатів і федеральним урядом. Адміністрація президента США виступає за обов'язкову вакцинацію медиків, держслужбовців та працівників великих компаній. Втім деякі представники місцевих влад проти обов'язкового щеплення.

«Ми продовжуємо боротьбу проти коронавірусу, щоб захистити наших близьких. Я вдячна усім медпрацівникам, які зробили щеплення, і закликаю всіх медиків, які ще не вакциновані, зробити це зараз, щоб вони мали змогу продовжувати надавати медичну допомогу», – сказала губернаторка під час презентації плану.

Медики, звільнені за відмову від вакцинації, не зможуть отримати страховку по безробіттю. Виключенням може бути лише пред’явлення довідки від лікаря, що вакцина протипоказана.

До слова, в Україні хоча б однією дозою вакцини від коронавірусу щеплені 80% медиків і 62% педагогів.

Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген. Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

До слова, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».

Також у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.