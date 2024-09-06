«Наша міцна співпраця наближає реальний мир»: Шольц зустрівся із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслили, що обидві країни високо цінують життя, а їхня співпраця сприяє захисту людей і наближає мир

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На сторінках Зеленського та Шольца в Instagram з'явилось спільне фото та короткий допис трьома мовами – англійською, українською та німецькою.

«Україна та Німеччина однаково високо цінують життя. Наша міцна співпраця допомагає у захисті людей і наближає реальний мир», – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони Iris-T. Вони доповнять сім вже переданих батарей. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України.

Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту - починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.

Також сьогодні президент України Володимир Зеленський провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень став дозвіл на удари по Росії американською зброєю. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України. Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів за анонсований пакет військової підтримки обсягом 250 млн дол. Сторони обговорили його наповнення та інші потреби Сил оборони.

До слова, 6 вересня президент США Джон Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $250 млн. Про це на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він наголосив, що через наближення зими для України зараз «критичний момент». Міністр не уточнив, що саме увійде до нового пакета.