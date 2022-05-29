Сумщина потерпає від ворожих обстрілів, зафіксовано 20 вибухів

Спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів із території РФ на напрямку Бояро-Лежачів

За попередніми даними, втрат серед особового складу та техніки немає

Окупанти 29 травня вчергове обстріляли Сумщину з території Російської Федерації. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

«О 07:35 спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів (приходів) з території РФ на напрямку Бояро-Лежачів», – ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, втрат серед особового складу та техніки немає.

Тим часом, ДСНС України інформує – на Сумщині рятувальники ліквідували пожежу спричинену ворожим обстрілом. В одному з населених пунктів сталося загоряння на території дитячого садочку.

Через обстріли загорілася територія біля дитячого садочка. Фото ДСНС України/Telegram

Вогнеборці загасили полум’я та запобігли його поширенню на будівлю навчального закладу.

Нагадаємо, напередодні окупанти вночі обстрілювали Сумщину ракетами, артилерією та мінометами.

Як повідомлялося, 27 травня до зони бойових дій потрапили вісім громад у Сумській області.

Того ж дня росіяни обстріляли Дніпро і запустили ракету на Буковину.

Перед цим окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото).

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