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Українські бійці ліквідували підполковника танкової дивізії РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські бійці ліквідували підполковника танкової дивізії РФ
Збройні сили продовжують нищити рашистів на українській землі
фото ілюстративне

Віталій Цикул родом з Челябінської області

В Україні ліквідовували офіцера російської армії – військовослужбовця 90-ї танкової дивізії, підполковника Віталія Цикула. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц). Також смерть загарбника підтвердили в РФ.

«Підполковник Віталій Цикул (90 танкова дивізія) зробив «крок доброї волі» – офіційно денацифікувався та демілітаризувався», – йдеться в повідомленні.

Віталій Цикул був родом з міста Чебаркуль Челябінської області. Деталі загибелі підполковника не повідомляються. Рашистські ЗМІ повідомляють лише, що він «героїчно» загинув в ході так званої військової «спецоперації» РФ проти України.

Зазначимо, що російська 90-та танкова дивізія (в/ч 86274), де служив загарбник, дислокується в Свердловській та Челябінській областях РФ. Входить до складу Центрального військового округу. Командиром з 2021 року є гвардії полковник Раміль Ібатуллін.

Віталій Цикун зробив «крок лоброї волі»
Віталій Цикун зробив «крок лоброї волі»
Анатолій Штефан/Twitter

Нагадаємо, що вчора українські бійці знищили російського підполковника Миколу Горбаня.

Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло принаймні 10 генералів РФ. 

До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

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Теги: Україна росія окупанти війна в Україні війна

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