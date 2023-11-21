Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів-десантників (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відзначив державними нагородами воїнів-десантників (фото)
Президент висловив подяку «всім командирам, які бережуть життя солдатів»
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «І в 14-му році, і після 24 лютого воїни ДШВ – серед найбільш боєздатних і результативних у Силах оборони»

Сьогодні, 21 листопада президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів-десантників з нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Про це президент заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів-десантників (фото) фото 1

«Сьогодні ось тут, у Маріїнському палаці, відзначив державними нагородами наших воїнів-десантників. Сьогодні їх професійний день – день ДШВ Збройних сил України. Наші потужні воїни, наші міцні бойові бригади. Я дякую кожному воїну за все, що ви робите заради України та українців», – сказав Зеленський.

На церемонії, яка відбулася в Маріїнському палаці в Києві, також був присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Глава держави відзначив високу ефективність взаємодії бригад ДШВ з іншими підрозділами Сил оборони й безпеки задля захисту України та знищення окупантів.

«І в 14-му році, і після 24 лютого воїни ДШВ – серед найбільш боєздатних і результативних у Силах оборони», – наголосив Володимир Зеленський і додав, що за час повномасштабної війни понад 10 тис. воїнів Десантно-штурмових військ відзначені державними нагородами.

Присутні також ушанували хвилиною мовчання подвиг військовослужбовців ДШВ, які віддали життя заради Української держави й людей.

Також він висловив подяку «всім командирам, які бережуть життя солдатів».

«Я дякую кожному і кожній, хто допомагає захищати нашу державу і людей, і хто наближає вигнання окупантів. Український народ вміє досягати своїх цілей, коли ми всі боремося саме за це, саме заради України», – наголосив президент.

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів-десантників (фото) фото 2

Триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.

Теги: авіація Володимир Зеленський президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп розмовляв з Праттом про переговори з Зеленським у вересні 2019 року
Трамп зливав інсайдерську інформацію із Зеленським своєму другу-мільярдеру – NYT
23 жовтня, 08:35
Бойовики в Сирії атакували американську базу Аль-Омар
Бойовики в Сирії атакували американську базу Аль-Омар
24 жовтня, 01:13
Кулеба розчарований відсутністю санкцій проти ядерної індустрії РФ
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
7 листопада, 22:16
Зеленський заявив, що Україна береже своїх військових
«Це не патова ситуація»: Зеленський прокоментував статтю Залужного про війну в Україні
4 листопада, 15:13
Офіс ООН у секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу
У Секторі Гази зазнав обстрілу офіс ООН: є загиблі та поранені
12 листопада, 12:56
Nasams – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності
На чергування в Україні заступили нові системи Nasams – Зеленський
7 листопада, 13:34
Володимир Зеленський погоджується, що війну потрібно закінчувати
Зеленський розповів, чи може Україна погодитись на «замороження» війни
15 листопада, 20:28
Україна та Сполучені Штати проведуть спільну конференцію з питань оборони
Україна та США говоритимуть про спільне виробництво зброї на конференції у грудні
17 листопада, 22:29
Аби прорвати оборону окупованого Криму, Україні потрібна відповідна зброя
Банкова пояснила, чому Крим не вдалося звільнити до літа
18 листопада, 15:10

Події в Україні

Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Українські воїни знищили російський «Бук»
Українські воїни знищили російський «Бук»
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7199
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua