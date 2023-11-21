Зеленський відзначив державними нагородами воїнів-десантників (фото)

Володимир Зеленський: «І в 14-му році, і після 24 лютого воїни ДШВ – серед найбільш боєздатних і результативних у Силах оборони»

Сьогодні, 21 листопада президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів-десантників з нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Про це президент заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

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«Сьогодні ось тут, у Маріїнському палаці, відзначив державними нагородами наших воїнів-десантників. Сьогодні їх професійний день – день ДШВ Збройних сил України. Наші потужні воїни, наші міцні бойові бригади. Я дякую кожному воїну за все, що ви робите заради України та українців», – сказав Зеленський.

На церемонії, яка відбулася в Маріїнському палаці в Києві, також був присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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Глава держави відзначив високу ефективність взаємодії бригад ДШВ з іншими підрозділами Сил оборони й безпеки задля захисту України та знищення окупантів.

«І в 14-му році, і після 24 лютого воїни ДШВ – серед найбільш боєздатних і результативних у Силах оборони», – наголосив Володимир Зеленський і додав, що за час повномасштабної війни понад 10 тис. воїнів Десантно-штурмових військ відзначені державними нагородами.

Присутні також ушанували хвилиною мовчання подвиг військовослужбовців ДШВ, які віддали життя заради Української держави й людей.

Також він висловив подяку «всім командирам, які бережуть життя солдатів».

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«Я дякую кожному і кожній, хто допомагає захищати нашу державу і людей, і хто наближає вигнання окупантів. Український народ вміє досягати своїх цілей, коли ми всі боремося саме за це, саме заради України», – наголосив президент.

Триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.