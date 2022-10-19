Українські фахівці знову під'єднали Запорізьку АЕС до мережі

ЗАЕС відновила підключення до останньої наявної лінії електропередачі, що працює на 750 кіловольтів

У вівторок, 18 жовтня, Запорізьку АЕС знову під'єднали до мережі. Це сталося після того, як з'єднання зі станцією було втрачено втретє протягом останніх 10 днів. Про це повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

«ЗАЕС відновила підключення до останньої наявної лінії електропередачі, що працює на 750 кіловольтів», – зазначив гендиректор компанії.

Крім цього, за словами голови МАГАТЕ, Запорізька АЕС продовжує отримувати живлення через резервну систему.

Нагадаємо, раніше заступник голови делегації РФ на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов заявив, що створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС Росія на даний момент вважає неможливим.

Нагадаємо, голова «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії, ситуація з кожним тижнем лише погіршується. Котін вважає, що тривалі перебої з електроживленням станції можуть призвести до другої «Фукусіми».

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.