Генерал НАТО: Пілоти не повинні думати про вартість ракет, захищаючи громадян

Гринкевич: Я не хочу, щоб пілоти винищувачів думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян

Головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич назвав успішною операцію із застосуванням дорогих ракет для знищення російських дронів над Польщею

Пілоти винищувачів країн НАТО не мають зважати на вартість ракет, коли збивають дрони над Польщею та захищають мирне населення. Про це заявив головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич на пресконференції, інформує «Главком».

Гринкевич назвав успішною операцію із застосуванням дорогих ракет для знищення дешевих безпілотників. Він зазначив, що для вирішення цієї проблеми потрібні додаткові ресурси, і саме тому НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий». Вона має на меті допомогти країнам-членам Альянсу отримати дешевшу зброю для самозахисту.

«Коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян», – наголосив командувач.

Як повідомлялося, що операція НАТО «Східний вартовий» зосереджуватиметься передусім на захисті території Альянсу, але він враховуватиме досвід України в боротьбі з дронами. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, передає «Главком».

Гринкевич зазначив, що наразі не бачить конфлікту між підтримкою, яку окремі країни-члени надають Україні, та тим, що вони роблять для операції «Східний вартовий». Відповідаючи на запитання про можливість спільної протиповітряної оборони з Україною, він уточнив, що основне завдання операції – захист території НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про початок військової операції «Східний вартовий» (Eastern Sentry), метою якої є зміцнення позицій Альянсу на східному фланзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАТО.

Найближчими днями в навчаннях «Східний вартовий» буде задіяно цілий ряд союзних ресурсів, а також традиційні засоби і новітні технології, в тому числі елементи, призначені для розв'язання проблем, пов'язаних з безпілотними літальними апаратами. «Eastern Sentry додасть гнучкості та сили нашій позиції», – сказав генсек.

Як повідомлялося, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Зокрема, Організація Північноатлантичного договору активувала статтю чотири через порушення повітряного простору Польщі.