Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Генерал НАТО: Пілоти не повинні думати про вартість ракет, захищаючи громадян

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Генерал НАТО: Пілоти не повинні думати про вартість ракет, захищаючи громадян
Гринкевич: Я не хочу, щоб пілоти винищувачів думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич назвав успішною операцію із застосуванням дорогих ракет для знищення російських дронів над Польщею

Пілоти винищувачів країн НАТО не мають зважати на вартість ракет, коли збивають дрони над Польщею та захищають мирне населення. Про це заявив головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич на пресконференції, інформує «Главком».

Гринкевич назвав успішною операцію із застосуванням дорогих ракет для знищення дешевих безпілотників. Він зазначив, що для вирішення цієї проблеми потрібні додаткові ресурси, і саме тому НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий». Вона має на меті допомогти країнам-членам Альянсу отримати дешевшу зброю для самозахисту.

«Коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян», – наголосив командувач.

Як повідомлялося, що операція НАТО «Східний вартовий» зосереджуватиметься передусім на захисті території Альянсу, але він враховуватиме досвід України в боротьбі з дронами. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, передає «Главком».

Гринкевич зазначив, що наразі не бачить конфлікту між підтримкою, яку окремі країни-члени надають Україні, та тим, що вони роблять для операції «Східний вартовий». Відповідаючи на запитання про можливість спільної протиповітряної оборони з Україною, він уточнив, що основне завдання операції – захист території НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про початок військової операції «Східний вартовий» (Eastern Sentry), метою якої є зміцнення позицій Альянсу на східному фланзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАТО.

Найближчими днями в навчаннях «Східний вартовий» буде задіяно цілий ряд союзних ресурсів, а також традиційні засоби і новітні технології, в тому числі елементи, призначені для розв'язання проблем, пов'язаних з безпілотними літальними апаратами. «Eastern Sentry додасть гнучкості та сили нашій позиції», – сказав генсек.

Як повідомлялося, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Зокрема, Організація Північноатлантичного договору активувала статтю чотири через порушення повітряного простору Польщі.

Теги: Польща НАТО безпілотник винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Сирського, ворог продовжує адаптуватися
Росія копіює українські дрони-перехоплювачі – Сирський
11 вересня, 10:32
Найкращі дронарі. Хто і скільки вразив техніки і людської сили противника
Найкращі дронарі. Хто і скільки вразив техніки і людської сили противника
10 вересня, 16:49
Рештки російського БпЛА у Польщі після атаки у ніч на 10 вересня
Скільки російських БпЛА залетіло на територію Польщі? Подробиці від Rzeczpospolita 
10 вересня, 12:03
Цієї ночі російські дрони порушили повітряний простір Польщі
Польща нарешті визнала, що її атакували саме російські дрони
10 вересня, 09:48
Павел Залєвський наголосив, що Варшава не відправлятиме своїх військових в Україну
Міністр оборони Польщі назвав умови допомоги Україні
30 серпня, 09:58
Рютте висловився щодо потенціалу Німеччини
Генсек НАТО назвав країну, яка відіграє головну роль у мілітаризації Європи
28 серпня, 08:42
Атака на Київ: у столиці працює ППО (оновлено)
Атака на Київ: у столиці працює ППО (оновлено)
23 серпня, 10:34
Ініціатором пропозиції виступила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні
Європа розглядає новий формат гарантій безпеки для України за 24 години – Bloomberg
22 серпня, 03:55
У Воронезькій області пролунало не менше 10 вибухів
Безпілотники атакували Воронезьку область: уражено залізничну станцію
17 серпня, 05:18

Соціум

Генерал НАТО: Пілоти не повинні думати про вартість ракет, захищаючи громадян
Генерал НАТО: Пілоти не повинні думати про вартість ракет, захищаючи громадян
Вбивство Чарлі Кірка: встановлено особу підозрюваного
Вбивство Чарлі Кірка: встановлено особу підозрюваного
Трамп заявив, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримано
Трамп заявив, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримано
Російський порт «Примоськ» призупинив експорт нафти через атаку безпілотників
Російський порт «Примоськ» призупинив експорт нафти через атаку безпілотників
Навчання «Захід-2025»: прикордонники назвали кількість росіян в Білорусі
Навчання «Захід-2025»: прикордонники назвали кількість росіян в Білорусі
У Польщі стався збій у загальнонаціональній паспортній системі
У Польщі стався збій у загальнонаціональній паспортній системі

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua