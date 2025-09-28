Росія не набрала достатньої кількості голосів для обрання до керівного органу ICAO

У 2022 році Росію позбавили місця у Раді Міжнародної організації цивільної авіації через незаконну конфіскацію орендованих літаків після початку війни проти України

Росії не вдалося відновити місце у Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) через рішучий спротив Європейського Союзу, пов’язаний із її вторгненням в Україну. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

У суботу, 27 вересня, під час голосування Росія не набрала достатньої кількості голосів для обрання до керівного органу ICAO, що складається з 36 країн-членів. Після провалу представник РФ закликав провести повторне голосування.

Напередодні прес-секретарка Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила:

«Неприйнятно, щоб держава, яка ставить під загрозу безпеку авіапасажирів та порушує міжнародні правила, займала місце у керівному органі організації, завданням якої є дотримання саме цих правил».

Крім того, ICAO офіційно поклала на Росію відповідальність за збиття літака Malaysia Airlines рейсу MH17 у небі над Донеччиною 17 липня 2014 року, коли внаслідок атаки зенітного комплексу «Бук-М1» загинули 298 людей.

До складу Ради ICAO нині входять США, Китай, Бразилія та Австралія як держави, що відіграють ключову роль в авіаперевезеннях.

Нагадаємо, що у 2022 році Росію позбавили місця у цьому органі через незаконну конфіскацію орендованих літаків після початку війни проти України.

Як повідомлялося, всупереч гучним заявам російської пропаганди, яка малює картину неминучої перемоги Кремля, Україна наразі виграє війну. Експерти наводять неспростовні докази, що підтверджують нездатність Росії досягти своїх ключових цілей, включаючи крах на морі та в повітрі, а також фактичне зупинення просування на суші. Це вже визнав навіть президент США Дональд Трамп, який публічно заявив, що «Україна, за підтримки Європейського Союзу, здатна боротися і перемогти».

Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабний наступ, світ очікував, що Київ впаде за кілька днів. Тоді західні партнери пропонували евакуювати президента Володимира Зеленського, на що він, як повідомляється, відповів: «Мені потрібні боєприпаси, а не таксі».

Українські війська, які поступалися в озброєнні, шокували світ, відбивши наступ на Київ.

