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Українські пілоти почали підготовку на F-16: Повітряні сили відреагували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські пілоти почали підготовку на F-16: Повітряні сили відреагували
Спікер Повітряних сил підкреслив, що в Politico та інших виданнях західних немає якоїсь уточнюючої інформації щодо тренування українських пілотів
фото з відкритих джерел

Юрій Ігнат: «Дійсно, коли наші льотчики оприлюднять перше фото в кабіні літака після вдалого вильоту, то всі про це дізнаються»

Повітряних Сил ЗСУ не підтвердили інформацію низки західних ЗМІ, що українські пілоти вже почали навчання на винищувачах F-16.   Усі дізнаються, що українські льотчики пересіли за штурвал літаків-винищувачів, як самі пілоти покажуть фото з кабіни літака.
Про це заявив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ми казали, що це відбудеться найближчим часом. Якщо у Politico є якась інформація більше, то слава богу», – сказав речник.

Ігнат додав, що Україна наперед партнерів, які займаються підготовкою пілотів нічого не говорить, бо «це має бути узгоджена позиція щодо того чи іншого процесу». «Зрозуміло, що нам хочеться якомога швидше. Сталося це чи не сталося – я думаю ми дізнаємося. Дійсно, коли наші льотчики оприлюднять перше фото в кабіні літака після вдалого вильоту, то всі про це дізнаються», – додав Ігнат.

Спікер підкреслив, що зрештою в Politico та інших виданнях західних немає якоїсь уточнюючої інформації.

«Так, навчаються. Так, проходять підготовку. В кожного індивідуальна програма. Хтось ще, можливо, проходить якісь мовні речі. Хтось вже завершує підготовку на тренажері ну і готується власне пересісти в літак, який буде пілотований з інструктором і відповідно вже ним самим», – констатував він.

Нагадаємо, 25 жовтня видання Politico повідомило, що 25 жовтня, у Сполучених Штатах Америки українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16. 

Теги: пілот винищувач літак

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