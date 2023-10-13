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Стало відомо, коли українські пілоти почнуть навчання на F-16 у США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли українські пілоти почнуть навчання на F-16 у США
Винищувач F-16
фото з відкритих джерел

Спочатку пілоти вивчатимуть основи керування літаком F-16 в класі та на симуляторах, після чого перейдуть до польотів на реальних літаках

Українські пілоти наступного тижня почнуть підготовку до польотів на винищувачі F-16 на базі ВПС Національної гвардії в Тусоні (США). Про це повідомляє Politico.

Невелика кількість пілотів, яка прибула до США минулого місяця для участі в курсах англійської мови на базі ВПС Лекленд у Техасі, успішно склала перший тест на знання англійської мови.

Тепер пілоти вирушають на авіабазу Національної гвардії Морріс в Аризоні, де почнуть тренування в 162-му авіакрилі, що є головним навчальним центром F-16 ВПС.

Спочатку пілоти вивчатимуть основи керування літаком F-16 в класі та на симуляторах, після чого перейдуть до польотів на реальних літаках, що є типовою частиною будь-якої програми підготовки пілотів ВПС.

«Однак цей процес може бути прискорено у зв'язку з гострою необхідністю повернути їх на поле бою», – йдеться в матеріалі.

Раніше повідомлялося, що у Румунії буде відкритий центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пілоти увійдуть у «першу хвилю» навчання. 

Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Теги: Нідерланди Данія літак навчання Україна

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