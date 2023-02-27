Чи можлива висадка російського десанту в Придністров’ї: роз’яснення «Півдня»

Відсіч України буде абсолютно потужною

Висадка російського десанту в Придністров’ї неможлива, оскільки Україна ніколи не дозволить російським літакам перетнути свій повітряний простір. Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Висадка десанту в Придністров’ї неможлива апріорі, адже це необхідно пересікти повітряний простір або країн НАТО, або безпосередньо України. Ну хто ж їм дозволить! Ті сили, які зараз там зосереджені на самій території Придністров’я, скоріш за все, з глибоким подивом спостерігають за тими повідомленнями щодо їх потужності, які розповсюджує російська пропаганда», – наголосила Гуменюк.

Речниця зазначила, що відсіч України буде абсолютно потужною.

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«Наші сили зосереджені вздовж кордону адекватні тій загрозі, яка гіпотетично можлива, якщо вони відчайдушно рвонуть», – додала вона.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив плани Кремля відкрити другий фронт через Молдову.

Через два дні після затвердження його на посаді, Речан заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ. Кремль вже відреагував.

Згодом Росія заявила, що Україна нібито готує провокації у Придністров’ї. Молдова відреагувала на це.