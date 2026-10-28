Українські військові отримають нові роботи-амфібії (фото)

Роботи-амфібії можуть за лічені секунди переходити від руху сушею до подолання водних перешкод

Нові наземні роботизовані комплекси можуть пересуватися сушею та водою, доставляючи боєприпаси й провізію навіть через складні ділянки фронту

Сили оборони України зможуть замовляти новий тип наземних роботизованих комплексів (НРК) – роботи-амфібії, здатні долати водні перешкоди та важкопрохідну місцевість. Перші три моделі вже представлені на платформі Brave1 Market. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Кластер оборонних інновацій Brave1 створив окрему категорію для роботів-амфібій у системі оборонних закупівель. Наразі військовим доступні три розробки, однак згодом їхня кількість збільшуватиметься.

У Міноборони зазначили, що в майбутньому підрозділи зможуть замовляти такі комплекси за програмою «єБали».

Український робот-амфібія долає складну ділянку місцевості під час випробувань фото: МО

На що здатні нові роботи-амфібії

Головне призначення цих комплексів – виконання логістичних завдань на передовій. Вони можуть доставляти боєприпаси, продовольство та інші необхідні вантажі до позицій, куди складно дістатися звичайним транспортом.

Особливість НРК-амфібій полягає в їхній здатності пересуватися як сушею, так і водою. Роботи долають заболочені ділянки, канали та річки, а для переходу у водний режим їм потрібно лише кілька секунд.

Це дозволяє забезпечувати військових навіть там, де природні перешкоди ускладнюють логістику. Крім того, дистанційне керування дає змогу зменшити ризики для особового складу під час доставки вантажів.

Наземний роботизований комплекс пересувається водою, демонструючи можливості подолання водних перешкод фото: МО

Технологію вже випробували на фронті

У червні 2026 року Brave1 спільно з Міністерством оборони запустили окремий грантовий напрям для розробників НРК-амфібій.

За інформацією оборонного відомства, ефективність таких роботів уже підтверджена під час бойового застосування.

Українські виробники продовжують удосконалювати комплекси з урахуванням відгуків військових та реальних умов фронту.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що бійці 93-ї окремої механізованої бригади здійснили логістичну місію за допомогою українського робота-амфібії. Комплекс подолав понад 40 км сушею та водою, доставивши військовим провізію та боєприпаси.

Також «Главком» писав, що від початку 2026 року кількість місій наземних роботизованих комплексів зросла у 3,3 раза. Лише в серпні вони виконали понад 25 тис. логістичних та евакуаційних завдань.