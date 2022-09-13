Українські військові попередили про велику загрозу ракетних ударів із моря

Окупанти можуть атакувати Україну 30 крилатими ракетами

У Чорному морі нині перебуває 4 російських кораблі-носії «Калібрів". Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«У Чорному морі, поблизу узбережжя АР Крим маневрують 12 бойових кораблів, серед яких 4 носії понад 30 крилатих «Калібрів», – зазначили військові.

Враховуючи імовірну активізацію ворожої агресії відносно цивільних об'єктів та інфраструктури, українські військові закликали українців бути пильними.

«Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі, не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі та в прикордонні», – додали наші воїни.

Нагадаємо, українські військові на півдні завдали ударів ворогу, спрямованих на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби.

Зауважимо, що станом на 12 вересня лінія фронту на півдні України просунулася на 12 кілометрів, звільнено понад 500 квадратних кілометрів окупованих територій півдня.