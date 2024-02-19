Чи утримали б ЗСУ Авдіївку, якби мали F-16: відповідь нардепа

Наразі у РФ кращі літаки, а радари Україні не конкурують з порожими

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV відповів, чи змогли б ЗСУ утримати Авдіївку, якби мали літаки F-16.

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«Ми і так зараз маємо літаки. Якби ми мали зараз літаки, які могли б конкурувати за своїм обладнанням і озброєнням з літаками РФ, зокрема Су-34, Су-35, п’ятого покоління літаки, 4+, то так… На жаль, у росіян наразі кращі літаки, тому ми не можемо навіть підлітати швидко, близько і збивати їх. Тому що наші радари не конкурують з їхніми, вони нас бачать далі, і ракети нас вражають ще на підльоті... Це проста математика, яку ми маємо розуміти», – пояснив Костенко.

На думку депутата, якщо до України прибудуть F-16, які зможуть патрулювати, «і хоча б паритетно бачити один одного», то це не дасть росіянам можливості підлітати так близько до лінії зіткнення. Костенко додав, що авіація відіграла одну з ключових ролей на Авдіївському напрямку.

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Нагадаємо, що прем’єр-міністр нідерландів Марк Рютте зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції й заявив, що його країна може передати ЗСУ більше, ніж 24 винищувачі F-16, які пообіцяла передати ще раніше в межах Коаліції винищувачів.

Пізніше у коментарі DW Рютте повідомив, що підготовка українських пілотів і підготовка до відправки літаків йде на «високій швидкості», проте не став прогнозувати терміни, коли українці отримають перші F-16.

Як очікується, Україна отримає перші F-16 навесні 2024 року і лише після завершення підготовки пілотів. При цьому 24 літаки – це лише те, що обіцяли Нідерланди, тобто додаткові винищувачі можуть передати й інші країни.

Як повідомлялося, у липні 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Нещодавно Люксембург долучився до коаліції F-16.