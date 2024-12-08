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Командир Нацгвардії розповів, скільки в середньому живе солдат РФ після укладення контракту

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командир Нацгвардії розповів, скільки в середньому живе солдат РФ після укладення контракту
Середньостатистичний росіянин проживає від двох тижнів до двох місяців після умовного підписання контракту
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Лише за один місяць росіяни втратили вбитими та пораненими росіяни стільки, скільки колишній СРСР в Афганській війні за 10 років

Середньостатистичний російський солдат живе від двох тижнів до двох місяців після підписання контракту. Про це в ефірі «Українського Радіо» розповів командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів «Кара небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України Андрій Отченаш.

За його словами, лише за один місяць росіяни втратили вбитими та пораненими росіяни стільки, скільки колишній СРСР в Афганській війні за 10 років.

«І для мене досі є нонсенсом, як ці штурмові дії відбуваються і продовжуються. Але вони дійсно бояться двох основних речей: того, що їх застрелять, коли вони повернуться назад, і потрапити в полон до нас, адже завдяки впливу російської пропаганди думають, що ми будемо нібито знущатися з них», – зазначив військовий.

Він також прокоментував інструкції, які роздають російським солдатам щодо того, як чинити самогубство, аби не потрапити до полону до ЗСУ. За його словами, росіян насичують «дегенеративною й примітивною пропагандою, в яку вони реально вірять».

«Крім того, в Росії буквально майже щомісяця збільшується кількість одноразових виплат, подекуди це вже мільйон рублів тільки для того, щоб ти підписав контракт із Міністерством оборони РФ. А це дуже велика сума. І, звісно, росіяни думають, що зможуть півроку повоювати та повернутися додому, ще й зароблять мільйон рублів. Але насправді статистика показує, що середньостатистичний росіянин проживає від двох тижнів до двох місяців після умовного підписання контракту», – сказав Отченаш.

Він додав, що йому як офіцеру, який керує людьми, важко уявити, що може мотивувати росіян продовжувати далі штурмові дії з такими колосальними втратами:

«У нас були ситуації, коли бійці бригади «Рубіж» за три дні «двохсотили» та «трьохсотими» більше солдатів ворога, ніж було в нашому підрозділі в той період часу. Тобто усвідомте, яку неймовірну кількість втрат зазначає противник за такий короткий період».

Нагадаємо, українські військові зачистили один із кварталів міста Часів Яр у Донецькій області, ситуація на цьому напрямку залишається дуже складною. 

 

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Теги: радіо полон статистика самогубство солдат росіяни військові Часів Яр

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