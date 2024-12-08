Командир Нацгвардії розповів, скільки в середньому живе солдат РФ після укладення контракту

Середньостатистичний росіянин проживає від двох тижнів до двох місяців після умовного підписання контракту

Лише за один місяць росіяни втратили вбитими та пораненими росіяни стільки, скільки колишній СРСР в Афганській війні за 10 років

Середньостатистичний російський солдат живе від двох тижнів до двох місяців після підписання контракту. Про це в ефірі «Українського Радіо» розповів командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів «Кара небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України Андрій Отченаш.

За його словами, лише за один місяць росіяни втратили вбитими та пораненими росіяни стільки, скільки колишній СРСР в Афганській війні за 10 років.

«І для мене досі є нонсенсом, як ці штурмові дії відбуваються і продовжуються. Але вони дійсно бояться двох основних речей: того, що їх застрелять, коли вони повернуться назад, і потрапити в полон до нас, адже завдяки впливу російської пропаганди думають, що ми будемо нібито знущатися з них», – зазначив військовий.

Він також прокоментував інструкції, які роздають російським солдатам щодо того, як чинити самогубство, аби не потрапити до полону до ЗСУ. За його словами, росіян насичують «дегенеративною й примітивною пропагандою, в яку вони реально вірять».

«Крім того, в Росії буквально майже щомісяця збільшується кількість одноразових виплат, подекуди це вже мільйон рублів тільки для того, щоб ти підписав контракт із Міністерством оборони РФ. А це дуже велика сума. І, звісно, росіяни думають, що зможуть півроку повоювати та повернутися додому, ще й зароблять мільйон рублів. Але насправді статистика показує, що середньостатистичний росіянин проживає від двох тижнів до двох місяців після умовного підписання контракту», – сказав Отченаш.

Він додав, що йому як офіцеру, який керує людьми, важко уявити, що може мотивувати росіян продовжувати далі штурмові дії з такими колосальними втратами:

«У нас були ситуації, коли бійці бригади «Рубіж» за три дні «двохсотили» та «трьохсотими» більше солдатів ворога, ніж було в нашому підрозділі в той період часу. Тобто усвідомте, яку неймовірну кількість втрат зазначає противник за такий короткий період».

Нагадаємо, українські військові зачистили один із кварталів міста Часів Яр у Донецькій області, ситуація на цьому напрямку залишається дуже складною.