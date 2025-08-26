Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених
 У День Незалежності відбувся обмін полоненими між Україною та Росією
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Уповноважені України та Росії обговорили передачу гуманітарних посилок для військовополонених

Під час обміну полоненими Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених з обох сторін, а також обговорили формування передачі гуманітарних посилок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Під час останнього повернення наших громадян відбулася взаємодія з апаратом уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової. У ході діалогу було здійснено обмін листами від військовополонених з обох сторін, обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин», – написав він.

Як відомо, російські військовополонені можуть надсилати і отримувати листи без обмежень. Вручатимуть листи призначені працівники табору або визначені Координаційним штабом особи, в присутності яких військовополонений зобов’язаний розпечатати отримане.

Нагадаємо, у День Незалежності України відбувся черговий, 68-й, обмін військовополоненими. Згідно з домовленостями у Стамбулі, додому повернулися військові та восьмеро цивільних українців.

Як повідомлялося, російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила, що начебто провела в Білорусі переговори з представником Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Раніше стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп погодився долучитися до процесу обміну полоненими за принципом «всіх на всіх».

До слова, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов та секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов розповіли, як у перші місяці повномасштабного вторгнення вдалося налагодити взаємодію з агресором для визволення українських захисників.

Читайте також:

Теги: Лубінець полон обмін полоненими

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія заявляє про нібито передачу 146 українських військовополонених
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
В українському полоні перебувають представники 32 країн
В українському полоні перебувають представники 32 країн
14 серпня, 20:21
Українські захисники худнуть на 20-40 кілограмів у російському полоні
Поранення, отримані у російському полоні, прирівняно до бойових – Шмигаль
14 серпня, 19:12
Президент анонсував обміни полоненими
Зеленський анонсував наступні етапи обміну полоненими
9 серпня, 23:38
23 липня відбувся черговий етап обміну військовополоненими
Обмін полоненими між Україною та РФ: Центр протидії дезінформації спростував фейк
8 серпня, 11:32
Андрій Переверзєв розповів, як побачив напис «Слава Росії» на своєму животі
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
У полон окупант здався добровільно
Полонений окупант зі зламаною щелепою розповів про жорстокість командування РФ
1 серпня, 22:31
Ейден Аслін: Я британець за кров’ю, але українець за духом і волею. Моє майбутнє – тут, в Україні
Британський доброволець, який пережив тортури у полоні, став громадянином України і повернувся на фронт
31 липня, 05:19
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, щоб полонені українці отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники
Зеленський підписав закон: родини загиблих у полоні військових отримають 15 млн грн
29 липня, 01:17

Політика

Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених
Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених
Україна готова до переговорів з Путіним у будь-якому місці – Сибіга
Україна готова до переговорів з Путіним у будь-якому місці – Сибіга
Ексспікер Мороз назвав політика, який запровадив сіру зарплату для депутатів
Ексспікер Мороз назвав політика, який запровадив сіру зарплату для депутатів
Господарський кодекс втратить чинність 28 серпня: Мін’юст роз’яснив зміст реформи
Господарський кодекс втратить чинність 28 серпня: Мін’юст роз’яснив зміст реформи
Свириденко підтвердила, що її брат мешкає за кордоном
Свириденко підтвердила, що її брат мешкає за кордоном
Зеленський обговорив із Келлогом, як змусити росіян до переговорів
Зеленський обговорив із Келлогом, як змусити росіян до переговорів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
12K
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
10K
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4540
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4135
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua