У День Незалежності відбувся обмін полоненими між Україною та Росією

Уповноважені України та Росії обговорили передачу гуманітарних посилок для військовополонених

Під час обміну полоненими Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених з обох сторін, а також обговорили формування передачі гуманітарних посилок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Під час останнього повернення наших громадян відбулася взаємодія з апаратом уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової. У ході діалогу було здійснено обмін листами від військовополонених з обох сторін, обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин», – написав він.

Як відомо, російські військовополонені можуть надсилати і отримувати листи без обмежень. Вручатимуть листи призначені працівники табору або визначені Координаційним штабом особи, в присутності яких військовополонений зобов’язаний розпечатати отримане.

Нагадаємо, у День Незалежності України відбувся черговий, 68-й, обмін військовополоненими. Згідно з домовленостями у Стамбулі, додому повернулися військові та восьмеро цивільних українців.

Як повідомлялося, російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила, що начебто провела в Білорусі переговори з представником Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Раніше стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп погодився долучитися до процесу обміну полоненими за принципом «всіх на всіх».

До слова, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов та секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов розповіли, як у перші місяці повномасштабного вторгнення вдалося налагодити взаємодію з агресором для визволення українських захисників.