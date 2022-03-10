«Укрзалізниця» запустила додаткові потяги для евакуації: список

У всіх потягах діє пріоритет на посадку жінок, дітей та людей похилого віку

Поїзди відправлятимуться з Харкова, Дарниці та Дніпра

Через великий наплив людей, які намагаються втекти від війни, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди Інтерсіті. На потягах можна буде евакуюватися до Львова, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Повідомляється, що поїзди відправлятимуться з Харкова, Дарниці та Дніпра.

Розклад поїздів Інтерсіті:

16:00 Харків-Львів;

17:00 Дарниця-Львів;

20:30 Дніпро-Львів.

«Важливо пам'ятати, що зараз діє пріоритет на посадку жінок, дітей та людей похилого віку», – наголошують у відомстві.

Нагадаємо, Словаччина призначає потяги для біженців з України.