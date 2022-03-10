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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» запустила додаткові потяги для евакуації: список

    У всіх потягах діє пріоритет на посадку жінок, дітей та людей похилого віку - «Укрзалізниця» запустила додаткові потяги для евакуації: список
    У всіх потягах діє пріоритет на посадку жінок, дітей та людей похилого віку
    фото: пресслужба Укрзалізниці

    Поїзди відправлятимуться з Харкова, Дарниці та Дніпра

    Через великий наплив людей, які намагаються втекти від війни, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди Інтерсіті. На потягах можна буде евакуюватися до Львова, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Повідомляється, що поїзди відправлятимуться з Харкова, Дарниці та Дніпра.

    Розклад поїздів Інтерсіті:

    • 16:00 Харків-Львів;
    • 17:00 Дарниця-Львів;
    • 20:30 Дніпро-Львів.

    «Важливо пам'ятати, що зараз діє пріоритет на посадку жінок, дітей та людей похилого віку», – наголошують у відомстві.

    Нагадаємо, Словаччина призначає потяги для біженців з України.

    Читайте також: Втеча від війни. Фоторепортаж зі Львівського залізничного вокзалу
    Теги: Словаччина Укрзалізниця потяг евакуація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» запустила додаткові потяги для евакуації: список