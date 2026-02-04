«Укрзалізниця» встановила пункт обігріву на вокзалі Перемишля

Пункт обігріву працюватиме з ранку до ночі

«Укрзалізниця» разом із польською PKP PLK організували пункт обігріву на вокзалі Перемишля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що польські залізничники надали намет для обігріву, а українські – забезпечили його теплим чаєм і персоналом, який зорієнтує та допоможе пасажирам. Загалом пункт обігріву вже відвідали 150 осіб.

«У цьому наметі ви можете відпочити в теплі та випити гарячого чаю. Він відкритий від раннього ранку до ночі – тобто протягом всього часу, коли курсують поїзди до та з України», – йдеться в заяві.

Крім того, пресслужба компанії надала, що «Вагони незламності» є у Холмі. Там є спеціально облаштовані купе для дітей та пасажирів із тваринами. «Працівники «Укрзалізниці» зустрінуть вас у цих пунктах обігріву», – кажуть залізничники.

Нагадаємо, «Пункт незламності» у польському місті Холм розгорнула «Укрзалізниця». У перший день роботи його відвідали понад сотню пасажирів.

На станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України, встановлено вагони обігріву для пасажирів. Один із них облаштований ігровою зоною для дітей, окремими місцями для годування та сповивання малюків. Також у доступі є розмальовки та набори для малювання. У вагонах встановлені пристрої для підзарядки гаджетів, а відвідувачів у теплій атмосфері пригощають гарячим чаєм.

До слова, через наслідки ворожого удару частина житлових будинків Дарницького району залишається без теплопостачання. Поки енергетики працюють над відновленням мереж, у районі оперативно розширили мережу пунктів обігріву.

ДСНС розгорнула додаткові спеціальні комплекси обігріву «Аляска» на чотирьох локаціях. Також запрацювали опорні пункти на базі ліцеїв району, де мешканці можуть перебувати вдень і вночі.