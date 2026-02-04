Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрзалізниця» встановила пункт обігріву на вокзалі Перемишля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» встановила пункт обігріву на вокзалі Перемишля
Завдяки польським партнерам на вокзалі з’явився намет для обігріву
фото: «Укрзалізниця»

Пункт обігріву працюватиме з ранку до ночі

«Укрзалізниця» разом із польською PKP PLK організували пункт обігріву на вокзалі Перемишля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що польські залізничники надали намет для обігріву, а українські – забезпечили його теплим чаєм і персоналом, який зорієнтує та допоможе пасажирам. Загалом пункт обігріву вже відвідали 150 осіб.

«Укрзалізниця» встановила пункт обігріву на вокзалі Перемишля фото 1

«У цьому наметі ви можете відпочити в теплі та випити гарячого чаю. Він відкритий від раннього ранку до ночі – тобто протягом всього часу, коли курсують поїзди до та з України», – йдеться в заяві.

Крім того, пресслужба компанії надала, що «Вагони незламності» є у Холмі. Там є спеціально облаштовані купе для дітей та пасажирів із тваринами. «Працівники «Укрзалізниці» зустрінуть вас у цих пунктах обігріву», – кажуть залізничники.

«Укрзалізниця» встановила пункт обігріву на вокзалі Перемишля фото 2
Пункт обігріву вже відвідали 150 осіб
Пункт обігріву вже відвідали 150 осіб
фото: «Укрзалізниця»

Нагадаємо, «Пункт незламності» у польському місті Холм розгорнула «Укрзалізниця». У перший день роботи його відвідали понад сотню пасажирів.

На станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України, встановлено вагони обігріву для пасажирів. Один із них облаштований ігровою зоною для дітей, окремими місцями для годування та сповивання малюків. Також у доступі є розмальовки та набори для малювання. У вагонах встановлені пристрої для підзарядки гаджетів, а відвідувачів у теплій атмосфері пригощають гарячим чаєм.

До слова, через наслідки ворожого удару частина житлових будинків Дарницького району залишається без теплопостачання. Поки енергетики працюють над відновленням мереж, у районі оперативно розширили мережу пунктів обігріву.

ДСНС розгорнула додаткові спеціальні комплекси обігріву «Аляска» на чотирьох локаціях. Також запрацювали опорні пункти на базі ліцеїв району, де мешканці можуть перебувати вдень і вночі.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туск анонсував візит до Києва на запрошення Зеленського
Туск анонсував візит до Києва на запрошення Зеленського
2 лютого, 20:39
Безпілотник упав на частину, що моніторить Сувальський коридор
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу
Забезпечення стабільного теплопостачання: Шмигаль повідомив гарні новини
27 сiчня, 16:23
Польські протестувальники обіцяють блокувати кордон весь день
Польські фермери оголосили нове блокування пунктів пропуску на кордоні зі Львівщиною
21 сiчня, 14:36
Жінку вже не випустили з відділку, затримавши за образу людини
Із Польщі депортують українку через сварку з російською перекладачкою
18 сiчня, 20:29
Дональд Туск заявив про можливий слід спецслужб РФ у кібератаках на Польщу
Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі
15 сiчня, 13:38
Кароль Навроцький поклав на Трампа відповідальність за припинення війни
Президент Польщі заявив, що тільки Трамп може зупинити Путіна
14 сiчня, 14:28
Киянка потрапила у затор в Рівненській області через негоду та ДТП на дорогах
Стояли під Рівним 9 годин через негоду. Киянка розповіла, як добиралася додому з-за кордону
9 сiчня, 14:39
Поляки обурилися через відео, де польські діти співають гімн України
У Польщі посадовці обурилися через відео, де польські діти співають гімн України – подробиці скандалу 
8 сiчня, 21:16

Бізнес

H&M запустив онлайн-магазин в Україні
H&M запустив онлайн-магазин в Україні
«Укрзалізниця» встановила пункт обігріву на вокзалі Перемишля
«Укрзалізниця» встановила пункт обігріву на вокзалі Перемишля
Профспілка Енергоатома закликала уряд до діалогу через плани приватизації частини компанії
Профспілка Енергоатома закликала уряд до діалогу через плани приватизації частини компанії
Через зупинку шахти у Покровську «Метінвест» значно погіршив фінансові показники
Через зупинку шахти у Покровську «Метінвест» значно погіршив фінансові показники
Україна отримала першу партію американського скрапленого газу у 2026 році
Україна отримала першу партію американського скрапленого газу у 2026 році
Стало відомо, скільки нотаріальних бланків було викрадено у 2025 році
Стало відомо, скільки нотаріальних бланків було викрадено у 2025 році

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Сьогодні, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua