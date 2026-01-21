Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Іспанії сталася друга залізнична трагедія за декілька днів: потяг зійшов з рейок під Барселоною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Іспанії сталася друга залізнична трагедія за декілька днів: потяг зійшов з рейок під Барселоною
фото: соціальні мережі

Внаслідок інциденту 37 пасажирів отримали поранення

Залізничну мережу Іспанії сколихнула друга за тиждень масштабна аварія. У вівторок поблизу міста Геліда, неподалік Барселони, приміський поїзд зійшов з рейок через обвал підпірної стіни на колії. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина, ще 37 пасажирів отримали поранення, п'ятеро з яких перебувають у критичному стані. За попередніми даними оператора ADIF, причиною обвалу стіни стали тривалі зливи в регіоні.

Ця трагедія сталася всього через два дні після катастрофічного зіткнення поїздів на півдні країни, яке забрало життя щонайменше 42 людей. Поки рятувальники в Каталонії розбирали уламки приміського потяга, за 800 км від них тривала операція з пошуку тіл загиблих у недільній аварії. Нагадаємо, тоді поїзд, що прямував з Малаги, зійшов з рейок і врізався у зустрічний потяг, через силу удару вагони впали з чотириметрового схилу.

Наразі в Іспанії оголошено триденну жалобу. Король Феліпе VI та королева Летиція відвідали місця катастроф і зустрілися з постраждалими в лікарнях. Слідство розглядає всі можливі версії недільної аварії, хоча міністр транспорту Оскар Пуенте вже виключив людський фактор та перевищення швидкості, назвавши інцидент на прямій ділянці колії «вкрай дивним».

Через серію аварій залізничне сполучення на багатьох напрямках обмежене – пасажирів перевозять автобусами, а авіакомпанії вводять додаткові рейси. Повне відновлення руху прогнозують не раніше лютого. Події останніх днів завдали серйозного удару по репутації іспанської залізниці, яка раніше вважалася однією з найнадійніших у Європі.

Раніше будівельний кран, що використовувався на об’єкті високошвидкісної залізниці, впав на пасажирський поїзд на північному сході Таїланду. Інцидент стався в окрузі Сікхіо провінції Накхонратчасіма, приблизно за 230 км від Бангкока. Щонайменше 32 людини загинули, ще 66 отримали поранення внаслідок трагедії.

Поїзд, що рухався в напрямку провінції Убонратчатхані, зійшов з рейок після того, як на нього впала металева конструкція. У вагонах перебували 195 осіб. За словами міністра транспорту Фіпхата Ратчакітпракарна, було розпочато розслідування причин катастрофи.

Нагадаємо, в Словаччині зіткнулися два поїзди. В результаті чого десятки пасажирів отримали поранення.

Теги: Іспанія потяг аварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чорний Lexus, у якому перебував Джошуа разом з чотирма іншими пасажирами, під час обгону втратив контроль та врізався у припарковану вантажівку
Смертельна аварія з Джошуа: ким були загиблі для боксера
30 грудня, 2025, 01:26
Санчес не виключив розміщення іспанських військ в Україні
Іспанія вперше допустила участь своїх військових у миротворчій місії в Україні
7 сiчня, 13:51
Оплатити доступ до інтернету можна онлайн
«Укрзалізниця» запустила платний Wi-Fi у поїздах: деталі
7 сiчня, 14:22
Іспанія закликала до створення європейської армії через політику Трампа
Іспанія закликала до створення європейської армії через політику Трампа
11 сiчня, 05:29
Іспанський суд виніс новий вирок у справі про помилку 2002 року
Помилка у пологовому: в Іспанії дівчина отримає майже мільйон євро через підміну
25 грудня, 2025, 02:41
Дві жінки звинуватили Хуліо Іглесіаса у домаганнях
Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення у сексуальному насильстві та рабстві
16 сiчня, 14:03
Головні новини проти ночі 19 січня 2026 року
Атака на Україну, вибухи у Росії, пожежі у Чилі: головне за ніч 19 січня 2026
19 сiчня, 05:40
«Укрзалізниця» працює над тим, щоб поїзди якомога швидше повернулися до руху за розкладом
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби
9 сiчня, 13:00
З рейок зійшли одразу два швидкісні потяги
Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість загиблих зросла
19 сiчня, 09:12

Соціум

В Іспанії сталася друга залізнична трагедія за декілька днів: потяг зійшов з рейок під Барселоною
В Іспанії сталася друга залізнична трагедія за декілька днів: потяг зійшов з рейок під Барселоною
Російська ракета ППО влучила в житлову багатоповерхівку у Краснодарському краї
Російська ракета ППО влучила в житлову багатоповерхівку у Краснодарському краї
У Бєлгороді та Орлі атаковано ТЕЦ
У Бєлгороді та Орлі атаковано ТЕЦ
Підлітка придавило деталлю танка на виставці в Якутську
Підлітка придавило деталлю танка на виставці в Якутську
Підрив «Північних потоків». Лубінець перевірить умови утримання підозрюваного українця в Німеччині
Підрив «Північних потоків». Лубінець перевірить умови утримання підозрюваного українця в Німеччині
У США через сильний снігопад зіткнулися понад 100 авто
У США через сильний снігопад зіткнулися понад 100 авто

Новини

Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
19 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua