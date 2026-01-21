В Іспанії сталася друга залізнична трагедія за декілька днів: потяг зійшов з рейок під Барселоною

Внаслідок інциденту 37 пасажирів отримали поранення

Залізничну мережу Іспанії сколихнула друга за тиждень масштабна аварія. У вівторок поблизу міста Геліда, неподалік Барселони, приміський поїзд зійшов з рейок через обвал підпірної стіни на колії. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина, ще 37 пасажирів отримали поранення, п'ятеро з яких перебувають у критичному стані. За попередніми даними оператора ADIF, причиною обвалу стіни стали тривалі зливи в регіоні.

Ця трагедія сталася всього через два дні після катастрофічного зіткнення поїздів на півдні країни, яке забрало життя щонайменше 42 людей. Поки рятувальники в Каталонії розбирали уламки приміського потяга, за 800 км від них тривала операція з пошуку тіл загиблих у недільній аварії. Нагадаємо, тоді поїзд, що прямував з Малаги, зійшов з рейок і врізався у зустрічний потяг, через силу удару вагони впали з чотириметрового схилу.

Наразі в Іспанії оголошено триденну жалобу. Король Феліпе VI та королева Летиція відвідали місця катастроф і зустрілися з постраждалими в лікарнях. Слідство розглядає всі можливі версії недільної аварії, хоча міністр транспорту Оскар Пуенте вже виключив людський фактор та перевищення швидкості, назвавши інцидент на прямій ділянці колії «вкрай дивним».

Через серію аварій залізничне сполучення на багатьох напрямках обмежене – пасажирів перевозять автобусами, а авіакомпанії вводять додаткові рейси. Повне відновлення руху прогнозують не раніше лютого. Події останніх днів завдали серйозного удару по репутації іспанської залізниці, яка раніше вважалася однією з найнадійніших у Європі.

Раніше будівельний кран, що використовувався на об’єкті високошвидкісної залізниці, впав на пасажирський поїзд на північному сході Таїланду. Інцидент стався в окрузі Сікхіо провінції Накхонратчасіма, приблизно за 230 км від Бангкока. Щонайменше 32 людини загинули, ще 66 отримали поранення внаслідок трагедії.

Поїзд, що рухався в напрямку провінції Убонратчатхані, зійшов з рейок після того, як на нього впала металева конструкція. У вагонах перебували 195 осіб. За словами міністра транспорту Фіпхата Ратчакітпракарна, було розпочато розслідування причин катастрофи.

Нагадаємо, в Словаччині зіткнулися два поїзди. В результаті чого десятки пасажирів отримали поранення.