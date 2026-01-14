Головна Світ Соціум
У Таїланді будівельний кран впав на пасажирський поїзд: десятки жертв

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Таїланді будівельний кран впав на пасажирський поїзд: десятки жертв
Поїзд, що прямував з Бангкока до північно-східної провінції Таїланду, зійшов з рейок
фото з соцмереж

Унаслідок інциденту загинуло щонайменше 22 людини

У Таїланді будівельний кран впав на пасажирський поїзд. Унаслідок інциденту загинули десятки людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Представник місцевої поліції сказав агентству AFP, що в результаті події загинули щонайменше 22 людини, а понад 30 отримали поранення.

Поліція повідомила Reuters, що кран, який використовувався для будівництва швидкісної залізничної лінії, впав на поїзд і загорівся. Пожежу вдалося загасити. Інцидент стався в окрузі Сіхіо в провінції Накхонратчасіма, поїзд прямував до провінції Убонратчатхані.

Нагадаємо, 12 січня ввечері близько 22:30 в місті Ессен зійшов з рейок вантажний поїзд. За даними федеральної поліції Німеччини, у локомотива зійшла з рейок тільки одна вісь, ніхто не постраждав. Однак майже відразу з'ясувалося, що за кілька годин до аварії по цій же ділянці колії повинен був проїхати вантажний поїзд армії США з боєприпасами і військовою технікою.

До слова, у південному штаті Оахака в Мексиці із рейок зійшов пасажирський поїзд. Через аварію загинуло щонайменше 13 людей, 98 людей зазнали поранень.

