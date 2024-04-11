Глава Часового Яру Сергій Чаус розповів, куди евакуюють мешканців міста

Очільник міста інформує, що в області працює державна програма для людей, які виїжджають на евакуацію

«Буває, евакуюємо одну-дві людини на день»

Евакуація із Часового Яру відбувається до Покровська, де можна відразу сісти на потяг, або ж до Краматорська чи інших міст поблизу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник міської військової адміністрації Сергій Чаус.

За словами Чауса, евакуація відрбувається декількома шляхами. «Є евакуація на Покровськ, на потяг. А є варіант, коли ми спочатку евакуюємо у міста поряд. Це Краматорськ, може бути Дружківка, або Костянтинівка до шелтера (прихистка), де людина приходить до тями, має можливість трохи попрацювати зі своїми документами, перевести подих», – пояснює очільник адміністрації.

Чаус інформує, що в області працює державна програма для людей, які виїжджають на евакуацію. Зазвичай люди їдуть до рідних: потяг для евакуйованих безплатний, евакуація безплатна. Але навіть якщо немає можливості поїхати до знайомих людей, тоді адміністрація знаходить безоплатне поселення.

Глава міста зауважує, що загалом евакуація рухається повільними темпами. До прикладу, нещодавно волонтери мали вивезти двох місцевих жителів. Проте одна людина, яка записалася на евакуацію, у призначений час і місце просто не з’явиласяся. За словами Чауса, у такі моменти руки починають опускатися.

«Коли ти їдеш до людей, ризикуєш сам, а людина просто не приходить. Вона передумала, нікого не повідомила. Тому в такі моменти відверто важкувато. Працюємо і намагаємось допомагати. Одна-дві людини на день буває», – зауважив мер міста.

Також Сергій Чаус прокоментував думки щодо зміни ворожої тактики, про яку говорять останнім часом. А саме, що росіяни планують вчинити у Часовому Яру так, як з Бахмутом та Авдіївкою.

«Що таке «змінив тактику»? У нього є одна тактика – стирання з лиця землі. Так, як це було з Бахмутом, з Авдіївкою. Те ж саме зараз відбувається у нас. А в деяких мікрорайонах Часового Яру вже відбулося, вони вже стерті», – наголосив Чаус.

Очільник адміністрації додав, що росіяни тактики не змінювали – вони просто усе нищать, вбивають українців та українські міста.

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш повідомив, що окупаційні війська хочуть захопити місто Часів Яр у Донецькій області. У населених пунктах Іванівське та Богданівка йдуть бої.

Біля Часового Яру були зведені фортифікації та побудовані декілька кіл оборони. Також були облаштовані мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні на загрозливих напрямках.

У разі окупації Часового Яру на Донеччині ворог зможе взяти під вогневий контроль міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, і сформувати потужний плацдарм для подальших ударно-штурмових дій і окупації Костянтинівки.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зауважив, що РФ не шкодує техніки, живої сили та безпілотників на цьому напрямку. Також суттєвий вплив мають російські керовані авіабомби.