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Загинула поліцейська: МВС показало рятувальну операцію у Чернігові (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загинула поліцейська: МВС показало рятувальну операцію у Чернігові (відео)
Кількість загиблих у Чернігові зросла до 11 людей
фото скріншот відео

Під завалами є ще люди

Унаслідок російського ракетного обстрілу Чернігова загинуло 11 людей, серед жертв – 25-річна лейтенант поліції. Наразі відомо, що 22 людей отримали поранення і щонайменше троє вважаються зниклими безвісти, пошуково-рятувальні роботи тривають. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

«Чернігів. Екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. 11 загиблих, 22 травмованих станом на зараз. Маємо заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих. Під завалами – ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція. З постраждалими працюють психологи. На відео – момент порятунку одного із потерпілих», – написав Клименко у Telegram.
З його слів, «серед загиблих внаслідок російського обстрілу –25-річна лейтенант поліції». «Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення…»,  – вказав міністр.

Сьогодні зранку росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У місті створено оперативний штаб, надається вся необхідна допомога. 

Також момент влучання російської ракети потрапив на відео.

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Теги: Чернігів обстріл ракета

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