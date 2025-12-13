Головна Країна Події в Україні
Надзвичайна ситуація на залізниці: евакуюють пасажирів міжнародних потягів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Надзвичайна ситуація на залізниці: евакуюють пасажирів міжнародних потягів
Пасажирів евакуювали з вагонів потяга Перемишль-Київ
Офіційної інформації від «Укрзалізниці» про те, чи дійсно потяги заміновано, немає

У мережі повідомляють про начебто замінування кількох потягів – Перемишль-Київ та Київ-Ужгород/Київ-Будапешт. Як інформує «Главком», відповідний ролик оприлюднив Telegram-канал «Київ Info».

За даними каналу, пасажирів евакуювали з вагонів потяга Перемишль-Київ. На кадрах видно людей, які перебувають надворі посеред поля. Де саме зупинився поїзд, не повідомляється.

Про замінування потяга з Перемишля розповіли пасажири у коментарі «Суспільному». За словами очевидців, потяг зупинили на території Польщі майже відразу після того, як він вирушив.

«Нас висадили з потяга і усі ми йдемо подалі від нього, бо повідомляється про замінування», – розповіла вона.

Зі слів мандрівників, працівники «Укрзалізниці» повідомили їм, що на території Польщі з таким стикаються вперше. Наразі з’ясовують алгоритм перевірки. Огляд поїзда триває. За словами пасажирів, у ньому залишився лише машиніст.

Згодом Telegram-канал додав, що нібито також замінували потяги Київ – Ужгород/Київ – Будапешт. Пасажири чекають на пероні, поки спеціальні служби перевірять вагони.

Офіційної інформації від «Укрзалізниці» про те, чи дійсно потяги заміновано, чи про результати перевірки, немає.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, яка запускає програму «3000 км Україною». У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів. Програма дозволить використовувати 3 тис. км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів, що програма «3000 км Україною», яка передбачає можливість безкоштовних внутрішніх залізничних поїздок на відстань до 3 тис. км, стимулює національну економіку, бо залізниця теж є її складовою. Внутрішні перевезення самі по собі збиткові, але чим більше люди їздять, тим більше мобільність населення приводить до зростання ВВП, бо гроші циркулюють активніше.

Також Лещенко розповів, що у межах програми «УЗ-3000» українці отримають близько мільйона безкоштовних залізничних квитків.

Теги: Будапешт потяг замінування Ужгород надзвичайна ситуація

