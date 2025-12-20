Сьогодні протягом дня додаткові квитки надійдуть у продаж

У зв'язку з ускладнення перетину кордону з Молдовою «Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Уже сьогодні протягом дня квитки надійдуть у продаж на дати, починаючи з 20 грудня.

На такий крок «Укрзалізниця» пішла у зв’язку з ускладненням перетину молдовського кордону іншими видами транспорту.

«Укрзалізниця» продовжує моніторити ситуацію та збільшуватиме місткість своїх сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоби усі мешканці обох країн могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною», – йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, що через ворожі удари по мосту поблизу селища Маяки на стратегічній трасі Одеса-Рені запроваджено обмеження для руху транспорту. Проте, за словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, проїзд повністю не перекритий. Під час брифінгу 19 грудня посадовець повідомив, що за останній тиждень регіон атакували близько 500 разів, використовуючи дрони та ракети різних типів.

Як повідомлялося, 18 грудня було тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені у межах населеного пункту Маяки. Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.