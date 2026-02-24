«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 24 лютого
Сполучення між Дніпром і Запоріжжям забезпечується переважно автобусними трансферами
«Укрзалізниця» оприлюднила оперативну інформацію щодо змін у русі поїздів станом на 24 лютого. Обмеження та коригування графіків пов’язані з безпековою ситуацією в низці регіонів, пише «Главком».
Херсонщина
Моніторингові групи працюють у посиленому режимі. Рух поїздів організовується з урахуванням поточної безпекової ситуації. Пасажирів просять стежити за сповіщеннями в застосунку та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.
Сумщина та Чернігівщина
Регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
Харківщина та Донеччина
Від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доставляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон гарантовано очікує на трансфер із Краматорська.
Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.
Запоріжжя
Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до та зі станції Дніпро-Головний для поїздів:
- №86/85 Львів – Запоріжжя – Львів
- №128/127 Львів — Запоріжжя – Львів
- №6 Ясіня – Запоріжжя
- №40/39 Солотвино – Запоріжжя – Солотвино
Наразі сполучення між Дніпром і Запоріжжям забезпечується переважно автобусними трансферами.
Пасажирів закликають орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкнути push-сповіщення в застосунку «Укрзалізниці».
Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення на тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області. Тепер поїзд №54/53 Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно.
