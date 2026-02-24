«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 24 лютого

Від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доставляють автобусами

«Укрзалізниця» оприлюднила оперативну інформацію щодо змін у русі поїздів станом на 24 лютого. Обмеження та коригування графіків пов’язані з безпековою ситуацією в низці регіонів, пише «Главком».

Херсонщина

Моніторингові групи працюють у посиленому режимі. Рух поїздів організовується з урахуванням поточної безпекової ситуації. Пасажирів просять стежити за сповіщеннями в застосунку та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доставляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон гарантовано очікує на трансфер із Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.

Запоріжжя

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до та зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

№86/85 Львів – Запоріжжя – Львів

№128/127 Львів — Запоріжжя – Львів

№6 Ясіня – Запоріжжя

№40/39 Солотвино – Запоріжжя – Солотвино

Наразі сполучення між Дніпром і Запоріжжям забезпечується переважно автобусними трансферами.

Пасажирів закликають орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкнути push-сповіщення в застосунку «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення на тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області. Тепер поїзд №54/53 Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно.