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Уламки ракети впали на цивільний об’єкт в Умані: є поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уламки ракети впали на цивільний об’єкт в Умані: є поранені
У небі над Черкащиною збили рашистську ракету
фото ілюстративне

Поранення отримали двоє людей 

Під час масштабної повітряної тривоги Сили протиповітряної оборони збили ворожу у небі над Уманню. Внаслідок падіння ракети поранено людей. Про це повідомляє голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець.

«На Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано», – йдеться в повідмоленні.

На місці події працюють сили та засоби ДСНС. Облдержадміністрація закликає реагувати на повітряні тривоги.

Раніше повідомлялося, що сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили рашистську ракету над Одещиною.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Вже відомо про жертви.

Як повідомлялось, у неділю, 7 серпня, ввечері окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.

До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

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Теги: ракета окупанти Україна росія війна в Україні війна

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