Росія вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Росія вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі
Окупанти запустили безпілотник по багатоповерховому житловому будинку
фото: Дніпропетровська ОВА

За попередніми даними, унаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох постраждалих

Російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Дніпрі, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про російські БпЛА на Дніпро. Повідомлялося, що у місті лунали вибухи, працювала ППО.

Росія вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі фото 1
Росія вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі фото 2
Росія вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі фото 3
Наслідки удару по житловій багатоповерхівці
Наслідки удару по житловій багатоповерхівці
фото: Дніпропетровська ОВА
За словами чиновника, пʼятеро людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Зайнялися квартири на другому та третьому поверхах багатоквартирного будинку.

Нагадаємо, уранці 26 березня війська Російської Федерації завдали удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

Уночі 26 березня Російська Федерація масовано обстріляла Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. На місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Унаслідок російської атаки постраждала одна людина.

Як повідомлялося, упродовж доби російські війська здійснили 50 обстрілів 42 населених пунктів Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів.

До слова, 24 березня російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджений 14-поверховий будинок, є поранені. Через російський удар у дніпровській багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх.

Росія вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі
Росія вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі
Кіровоградщина: окупанти атакували пункт технічного обслуговування локомотивів
Кіровоградщина: окупанти атакували пункт технічного обслуговування локомотивів
Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2026 року
Росіяни вдарили по Кривому Рогу: пошкоджено обʼєкт інфраструктури
Росіяни вдарили по Кривому Рогу: пошкоджено обʼєкт інфраструктури
Значні руйнування інфраструктури. Окупанти обстріляли Сумщину пів сотні разів
Значні руйнування інфраструктури. Окупанти обстріляли Сумщину пів сотні разів
Втрати ворога станом на 26 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 26 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

