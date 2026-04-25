Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дніпрі пошкоджено будинки, постраждали люди (фото, відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпрі пошкоджено будинки, постраждали люди (фото, відео)
фото: соціальні мережі

Дніпро практично всю ніч перебуває під атакою ворога 

Внаслідок другої атаки за ніч 25 квітня у Дніпрі пошкоджено будинки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

Ганжа повідомив, що через атаку росіян на Дніпро пошкоджений 4-поверховий будинок. Четверо людей дістали поранень. Це жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік. Всі госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Також окупанти вдарили по обʼєкту промислової інфраструктури.  

Місцеві телеграм-канали пишуть про руйнування цілого під'їзду. Під завалами будинку знаходяться люди. Пошкодження суттєві. Раніше Ганжа вже писав про пошкодження будинків. Ймовірно, цей будинок постраждав під час останніх вибухів.

У Дніпрі пошкоджено будинки, постраждали люди (фото, відео) фото 1
фото: соціальні мережі
У Дніпрі пошкоджено будинки, постраждали люди (фото, відео) фото 2
фото: соціальні мережі
У Дніпрі пошкоджено будинки, постраждали люди (фото, відео) фото 3
фото: соціальні мережі
У Дніпрі пошкоджено будинки, постраждали люди (фото, відео) фото 4
фото: соціальні мережі

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.

Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон. Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

Дніпро 24 квітня вшановував пам’ять цивільних мешканців, які стали жертвами терористичних ударів Росії 16 та 23 квітня.

Теги: вибух Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua