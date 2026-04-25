У Дніпрі пошкоджено будинки, постраждали люди (фото, відео)

Дніпро практично всю ніч перебуває під атакою ворога

Внаслідок другої атаки за ніч 25 квітня у Дніпрі пошкоджено будинки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

Ганжа повідомив, що через атаку росіян на Дніпро пошкоджений 4-поверховий будинок. Четверо людей дістали поранень. Це жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік. Всі госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Також окупанти вдарили по обʼєкту промислової інфраструктури.

Місцеві телеграм-канали пишуть про руйнування цілого під'їзду. Під завалами будинку знаходяться люди. Пошкодження суттєві. Раніше Ганжа вже писав про пошкодження будинків. Ймовірно, цей будинок постраждав під час останніх вибухів.

фото: соціальні мережі

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.

Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон. Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

Дніпро 24 квітня вшановував пам’ять цивільних мешканців, які стали жертвами терористичних ударів Росії 16 та 23 квітня.