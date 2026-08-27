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Київщина за день зазнала майже 30 атак РФ: триває ліквідація пожеж (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Київщина за день зазнала майже 30 атак РФ: триває ліквідація пожеж (фото)
Рятувальники Київщини продовжують приборкувати полум'я
фото: ДСНС

Пожежі спалахнули через повторні обстріли РФ

Київщина після першого нічного прильоту зазнала ще 28 ворожих атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Наразі триває гасіння пожеж складських будівель одразу на трьох локаціях, які спалахнули через повторні обстріли. ДСНС наголошує, що попри виснаження та прицільне полювання РФ, рятувальники Київщини продовжують приборкувати полум'я.

Київщина за день зазнала майже 30 атак РФ: триває ліквідація пожеж (фото) фото 1
Київщина за день зазнала майже 30 атак РФ: триває ліквідація пожеж (фото) фото 2
Київщина за день зазнала майже 30 атак РФ: триває ліквідація пожеж (фото) фото 3
Київщина за день зазнала майже 30 атак РФ: триває ліквідація пожеж (фото) фото 4

«Для наших рятувальників ліквідація наслідків російських обстрілів перетворилася на випробування на межі людських можливостей. Вогнеборці працюють в умовах постійного смертельного ризику: раз у раз вони змушені переривати гасіння через загрозу повторних ударів та відходити на безпечну відстань. Але навіть під постійною прицільною загрозою і 13 повторних ударів – повертаються до роботи», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, протягом дня 27 серпня (із 07:00 по 19.00) росіяни атакували Україну близько 140 ударними БпЛА.

До слова, від самого ранку столиця перебуває під атаками російських безпілотників. Поліцейські та рятувальники продовжують працювати на місцях падіння уламків і ліквідовувати наслідки ворожого удару. Унаслідок атаки постраждали люди, є пошкодження.

Зокрема, РФ знищила склад відомої мережі. Іграшки звідти відправляли по всій Україні. Також пошкоджено розподільчий центр Comfy на Київщині та склад мережі «Коло», що належить компанії Varus.

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Теги: ДСНС війна Київщина

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