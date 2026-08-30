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Удари в глиб Росії. Новий міністр оборони пояснив, чому треба продовжувати далі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Удари в глиб Росії. Новий міністр оборони пояснив, чому треба продовжувати далі
НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ уражено у ніч на 26 серпня
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Євгеній Хмара обстоює необхідність перенесення війни на територію ворога

Україна має продовжувати завдавати ударів по об'єктах у глибині території Росії, щоб послаблювати її економіку, оборонно-промисловий комплекс та створювати психологічний вплив на ворога. Про це міністр оборони Євгеній Хмара повідомив на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами Хмари, удари в глибину території противника мають давати не лише безпосередній військовий результат, а й ширший стратегічний ефект.

«Україна має бити по Росії так, щоб отримувати економічний ефект, знижувати оборонно-промислові спроможності Росії та створювати важливий когнітивний ефект», – зазначив міністр.

Хмара наголосив на необхідності поєднувати удари в глибину з іншими операціями, зокрема кібернетичними та когнітивними. «Deep strike і перенесення війни на територію ворога, посилені когнітивними та кіберопераціями, дають вплив у стратегічній глибині», – пояснив він.

За словами міністра, важливим напрямом є також робота в оперативній глибині противника. Йдеться про системи, які забезпечують захист його стратегічних об'єктів та військових спроможностей.

«Оперативна глибина – це РЛС, ППО, засоби радіоелектронної боротьби, те, що захищає стратегічну глибину ворога», – сказав Хмара.

Він наголосив, що для досягнення таких цілей Україні необхідно системно знищувати відповідні засоби противника та розвивати підрозділи, здатні комплексно працювати в його оперативній глибині. «Щоб діставати туди, Україні потрібно системно вибивати ці засоби і мати підрозділи, які якісно та комплексно працюватимуть в оперативній глибині», – додав міністр.

Як повідомлялось, Україна поступово нарощує спроможності для далекобійних ударів по об'єктах, які мають критичне значення для російської економіки та військової машини.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження українських далекобійних операцій та підготовку наступних ударів. За його словами, військове керівництво вже визначило пріоритети діпстрайків до вересня. 

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Теги: війна росія нафта

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